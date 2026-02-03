FICO é reconhecida no relatório Gartner® Critical Capabilities 2026 para Plataformas de Inteligência de Decisão

A FICO (NYSE: FICO), líder global em software analítico, anunciou que foi reconhecida pelo Gartner no relatório Gartner® Critical Capabilities 2026 para Plataformas de Inteligência de Decisão. O relatório Critical Capabilities avaliou a FICO e classificou fornecedores nos seguintes quatro casos de uso de capacidades críticas: Análise de Decisão, Engenharia de Decisão, Ciência de Decisão e Governança de Decisão. A FICO ficou em 2º lugar considerando todos os casos de uso e entende esse reconhecimento como uma validação de sua estratégia para responder com agilidade e rapidez aos desafios de hoje e às oportunidades de amanhã.

Para ler o relatório completo Gartner® Critical Capabilities 2026, acesse: https://www.fico.com/en/gartner-cc-2026-decision-intelligence-platforms.

“Plataformas de inteligência de decisão podem ajudar líderes de D&A a atender e suprir necessidades críticas ao oferecer software para o desenvolvimento de serviços de decisão que apoiam, ampliam e automatizam a tomada de decisão de humanos ou máquinas. Tudo isso é viabilizado pela combinação de dados, analytics, conhecimento e técnicas de IA. Os casos de uso dessas plataformas, que definimos como análise de decisão, engenharia de decisão, ciência de decisão e governança de decisão, refletem os perfis de usuários e as habilidades de inteligência de decisão necessárias para definir, gerenciar, monitorar e colaborar ao longo do ciclo de vida das decisões.”

“Acreditamos que esse reconhecimento valida nossa visão para a Plataforma FICOàmedida que continuamos a moldar o futuro das empresas inteligentes e reforça por que nossos clientes confiam na FICO”, afirmou Nikhil Behl, presidente de software da FICO. “A Plataforma FICO se destaca em engenharia de decisão ao permitir que nossos clientes componham e operacionalizem serviços de decisão escaláveis por meio de uma abordagem centrada no negócio, com capacidades de IA de classe mundial e streaming de dados.”

Este relatório vem na sequência do recente reconhecimento da FICO como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para Plataformas de Inteligência de Decisão.

Para mais informações sobre os reconhecimentos recentes de analistas às capacidades da Plataforma FICO, acesse: https://www.fico.com/en/awards-recognition

Sobre o Gartner e os relatórios Critical Capabilities

O Gartner fornece insights objetivos e acionáveis para executivos e suas equipes. Suas orientações especializadas e ferramentas permitem decisões mais rápidas e inteligentes, além de melhor desempenho nas prioridades estratégicas das organizações.

O documento Critical Capabilities é uma análise comparativa que pontua produtos ou serviços concorrentes com base em um conjunto de diferenciais críticos identificados pelo Gartner. Ele mostra quais produtos ou serviços são mais adequados para diferentes casos de uso e oferece recomendações práticas sobre quais soluções devem ser incluídas na lista de fornecedores para avaliação adicional.

Saiba mais sobre o relatório Critical Capabilities.

Gartner, Critical Capabilities for Decision Intelligence, Carlie Idoine, David Pidsley, Kevin Quinn, Gareth Herschel, Kjell Carlsson, 27 de janeiro de 2026

Gartner é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas.

O Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço mencionado em suas publicações e não recomenda que usuários de tecnologia selecionem apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações do Gartner refletem as opiniões de sua organização de pesquisa e consultoria em negócios e tecnologia e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas a esta publicação, incluindo garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Sobre a FICO

A FICO (NYSE: FICO) capacita decisões que ajudam pessoas e empresas ao redor do mundo a prosperarem. Fundada em 1956, a empresa é pioneira no uso de análises preditivas e ciência de dados para melhorar decisões operacionais. A FICO detém mais de 200 patentes nos Estados Unidos e em outros países para tecnologias que aumentam a lucratividade, satisfação do cliente e crescimento de negócios nos setores de serviços financeiros, seguros, telecomunicações, saúde, varejo e muitos outros. Com as soluções da FICO, empresas em mais de 80 países fazem desde a proteção de quatro bilhões de cartões de pagamento contra fraudes, até a melhoria da inclusão financeira e o aumento da resiliência da cadeia de suprimentos. O FICO® Score, utilizado por 90% dos maiores credores dos EUA, é a medida padrão de risco de crédito ao consumidor nos Estados Unidos e foi disponibilizado em mais de 40 outros países, melhorando a gestão de riscos, o acesso ao crédito e a transparência.

Saiba mais em https://www.fico.com

Participe da conversa em https://x.com/FICO_corp e https://www.fico.com/blogs/

Para notícias e recursos de mídia da FICO, visite https://www.fico.com/en/newsroom

FICO é uma marca registrada da Fair Isaac Corporation nos EUA e em outros países.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260203847862/pt/

Informações para a Imprensa:

InPress Porter Novelli

fico@inpresspni.com.br