O marinheiro cego Mitsuhiro Iwamoto redefine os limites do possível por meio da tecnologia em um projeto histórico de travessia do Pacífico

Mitsuhiro Iwamoto, marinheiro japonês radicado em San Diego, que está assumindo a primeira travessia transpacífica solo e sem escalas do mundo realizada por um marinheiro cego, como parte do Projeto Travessia do Pacífico a Solo por Marinheiro Cego 2027, realizou uma coletiva de imprensa em 28 de janeiro (horário local), em San Diego, EUA.

Hiro Iwamoto / Global Keynote Speaker, First Totally Blind Sailor to Cross the Pacific

URL do projeto: https://hiros-choice.com/

Em 22 de janeiro (hora local), Iwamoto fez um discurso na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial 2026 (WEF) sob o tema “Navegando pelas barreiras”. Falando sobre a próxima viagem, ele disse: “As fronteiras não são decididas por outros. Elas são transcendidas por escolha”.

URL do WEF: https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/sailing-through-barriers/

Durante a coletiva de imprensa, ele explicou que todas as informações de navegação são convertidas em áudio e transmitidas por meio de um aplicativo chamado “Leena”. Todos os instrumentos de navegação, sistemas de navegação, radar, AIS e vários sensores a bordo estão totalmente integrados por meio da rede Wi-Fi da embarcação. Quando Hiro fala com o sistema, ele fornece apenas as informações necessárias para a tomada de decisões em tempo real naquele momento.

Em preparação para a viagem, também foi implementada uma série de sistemas de apoio avançados, incluindo conectividade ininterrupta 24 horas por dia via Starlink, um centro de apoio em terra que monitora a viagem, câmeras térmicas de alta sensibilidade e uma fonte de alimentação confiável garantida por baterias de lítio leves e de alta capacidade e painéis solares. Toda a viagem será compartilhada continuamente com um público global, 24 horas por dia.

Hiro explicou: “Por meio da tecnologia, é possível redefinir a linha entre o que é considerado ‘possível’ e ‘impossível’. A pergunta-chave não é ‘Você consegue ver?’, mas sim ‘Você consegue compreender continuamente a situação?’”. Ele concluiu afirmando: “Quero muito transmitir uma mensagemàpróxima geração.” Após retornar ao Japão, ele planeja navegar pelo país e compartilhar sua experiência diretamente com crianças.

Ao término da coletiva de imprensa, Malin Burnham, empresário e filantropo radicado em San Diego e figura proeminente na comunidade náutica internacional, fez uma aparição surpresa. Ele ofereceu palavras de incentivo a Iwamoto e anunciou uma doação de US$ 5.000 para apoiar o projeto.

Projeto Travessia do Pacífico a Solo por Marinheiro Cego 2027

E-mail: press@hiros-choice.com / awamura@hiros-choice.com

Tel.: +81-90-3100-3976 (Kaori Awamura)