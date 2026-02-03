Aprender com erros fortalece a trajetória profissional

Errar faz parte da trajetória profissional, mas isso não impede que o momento em que um erro acontece venha acompanhado de insegurança e autocobrança. Mesmo diante de um equívoco pontual, muitos profissionais ainda reagem com medo de julgamento ou de consequências negativas no trabalho.

“Algumas empresas ainda cultivam culturas punitivas que transformam erros em tabus. Isso cria ambientes de medo, onde os profissionais deixam de inovar por receio de falhar. Mas é justamente no espaço entre o erro e a correção que ocorrem os maiores aprendizados”, comenta Andréa Felgueiras, gerente-executiva de Marketing para Atração de Talentos no ManpowerGroup Brasil, consultoria global de soluções em RH.

Segundo a especialista, quando um erro acontece, uma das primeiras medidas envolve assumir a responsabilidade de forma tranquila e transparente, comunicando as pessoas da equipe que podem ser impactadas pela situação. A comunicação de que o erro foi identificado e de que uma solução está em andamento tende a ser associada à postura de maturidade profissional e fortalecimento da confiança nas equipes.

Assim, tão crucial quanto reconhecer o equívoco é buscar alternativas para minimizar seus efeitos. Nesses momentos, o apoio de um mentor ou de um colega mais experiente pode contribuir para uma análise ampla da situação e para a identificação de alternativas. Esses profissionais podem colaborar com uma visão mais ampla e com conhecimento técnico, aumentando o repertório de alternativas consideradas.

“O episódio pode trazer aprendizados relevantes, como a necessidade de alinhamentos mais claros, a revisão de prazos ou uma gestão mais eficiente do tempo”, explica Andréa. “Esses insights, quando compartilhados e discutidos abertamente, beneficiam não apenas o indivíduo, mas toda a organização”, complementa.

A análise cuidadosa do que não saiu como planejado, em substituição a abordagens excessivamente punitivas, pode gerar aprendizados relevantes para a melhoria de processos e das relações de trabalho. “Empresas tendem a valorizar profissionais que demonstram resiliência, capacidade de adaptação, transparência e uma mentalidade focada em soluções. Lidar de forma construtiva com situações que fogem ao planejado contribui para o fortalecimento dessas competências”, conclui a executiva do ManpowerGroup.