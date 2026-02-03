Projeto combina conforto, tecnologia e arquitetura autoral

Localizado no edifício Boreal Tower, em Balneário Camboriú, um apartamento assinado pela we.arch materializa a proposta do estúdio de unir arquitetura autoral, eficiência construtiva e inteligência em investimento imobiliário. Desenvolvido para uma família jovem, o projeto combina conforto, funcionalidade e tecnologia em uma entrega de alto padrão, com foco tanto no bem-estar dos moradores quanto na valorização do imóvel.

A concepção parte de uma metodologia própria da we.arch, na qual o projeto de interiores é pensado como um elemento estratégico de valorização patrimonial. Desde o início, todas as etapas, do desenho à execução, são planejadas de forma integrada, com orçamento definido previamente, controle rigoroso de custos e acompanhamento completo da obra. O objetivo é garantir previsibilidade, segurança e fidelidade ao projeto, sem abdicar da qualidade estética e técnica.

A arquitetura privilegia leveza, aconchego e harmonia entre os ambientes, com uma leitura contemporânea do neoclássico. A paisagem surge como pano de fundo constante, ampliada pelas grandes superfícies envidraçadas, que conectam os espaços ao entorno urbano e reforçam a sensação de amplitude. Cada ambiente foi desenhado para refletir a personalidade dos moradores, respeitando escolhas individuais de cores, materiais e mobiliário.

Mesmo concebido para uso familiar, o apartamento foi tratado como um ativo imobiliário relevante. O investimento em interiores foi definido com clareza desde o briefing, permitindo decisões assertivas e aprovações rápidas — o projeto foi validado integralmente já na primeira apresentação. O resultado é um imóvel que equilibra sofisticação, funcionalidade e retorno de valor no longo prazo.

A tecnologia é um dos pilares do projeto. Totalmente automatizado, o apartamento permite o controle remoto de iluminação, climatização e sistemas eletrônicos, atendendo ao perfil conectado da família. Entre os destaques técnicos estão soluções que ampliam o conforto no uso cotidiano, como o flap da suíte master com abertura de até 200 graus, além de sistemas de segurança integrados, como sprinklers distribuídos pelos ambientes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A execução fiel ao projeto reforça o posicionamento da we.arch como um estúdio que atua de forma integrada, da concepção à entrega final. Cada escolha — do layout à curadoria de materiais — foi pensada para criar um espaço acolhedor, funcional e duradouro, onde arquitetura, estilo de vida e valor caminham juntos.