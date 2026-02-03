Zico é o embaixador do Open Master Games Abu Dhabi 2026
Zico foi anunciado como Embaixador Oficial do Open Masters Games Abu Dhabi 2026, evento esportivo mundial para maiores de 30 anos, para promover a vida ativa e saudável. O projeto, intermediado por seu representante Leandro Novato, integra a expansão global da marca Zico, que já possui projetos como a Copa Zico nos EUA e escolinhas infantis no Brasil e Japão.
O Open Masters Games Abu Dhabi 2026, competição multiesportiva internacional para atletas com mais de 30 anos, anunciou o ex-jogador de futebol Zico como seu Embaixador Oficial. O evento, que ocorrerá entre 6 e 15 de fevereiro de 2026, reunirá mais de 25 mil participantes de diversas nacionalidades em 38 modalidades esportivas.
A função de Zico será a de promover a mensagem central dos jogos, que destaca a prática esportiva como base para um estilo de vida saudável. A articulação para esta parceria foi conduzida por Leandro Novato, CEO da LZ10 Middle East, empresa responsável pela estratégia de inserção da marca do ex-atleta na região da Península Arábica.
Em declaração sobre o anúncio, Zico ressaltou a importância da atividade física. “Cuidar da saúde física e mental é fundamental. O esporte é a ferramenta para uma vida mais longa e feliz. Meu papel é incentivar todos a se movimentarem”, afirmou o ex-jogador.
Leandro Novato, representante de Zico na Península Arábica, comentou a iniciativa. “Este projeto exclusivo com Zico no mundo árabe reforça a capilarização da marca de forma global, levando seu legado para o Oriente Médio, conectando continentes e ampliando seu impacto internacional”, disse o executivo.
A atuação como embaixador no Oriente Médio integra a expansão internacional dos projetos ligados a Zico. Entre as iniciativas já consolidadas estão a Copa Zico nos Estados Unidos, sob comando de Bruno Coimbra; o Jogo das Estrelas, realizado entre Brasil e Japão por Júnior Coimbra; e uma rede de escolinhas que aplicam a metodologia Zico para crianças e jovens nos dois países, lideradas por Thiago Coimbra.
O Open Masters Games Abu Dhabi 2026 será realizado na capital dos Emirados Árabes Unidos. O evento é aberto a atletas de todos os níveis e tem entre seus pilares a promoção da participação, da superação pessoal e da manutenção de atividades físicas ao longo da vida. A organização prevê a criação de um dos maiores eventos multiesportivos já realizados na região.
Website: https://www.abudhabimasters2026.com/