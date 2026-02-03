Destino dos viajantes de negócios em 2026, de acordo com a Holafly

DUBLIN, Irlanda, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após a forte recuperação de 2025, as empresas estão entrando em uma fase mais deliberada de mobilidade. Atualmente todos sabem que viajar não se trata mais de cronometrar milhas ou preencher calendários; e sim de estar no lugar certo, na hora certa, pelo motivo certo, para que as transações sejam finalizadas naturalmente.

Os mais recentes insights globais da Holafly revelaram há alguns meses que oito em cada 10 profissionais esperam viajar para o exterior em 2026, enquanto apenas uma pequena minoria planeja permanecer totalmente no seu país. A conclusão é clara: os negócios não têm mais barreiras.

Mas em 2026, a mobilidade corporativa está gravitando em direção a um conjunto familiar, mas poderoso, de cidades; lugares onde acordos são assinados, parcerias são formadas e as decisões se movem mais rapidamente simplesmente porque o ecossistema já está lá. A Holafly perguntou a mais de 10.000 entrevistados no seu Global eSIM & Travel Report 2025–2026, e os centros de negócios para 2026 foram claramente mencionados.

Principais centros para os europeus: Principais centros para os norte-americanos: Principais centros para os sul-americanos: Principais centros para os asiáticos:



Principais centros para os africanos:



Principais centros para os oceânicos:



1 EUA Canadá EUA EUA UAB EUA 2 Reino Unido Reino Unido Espanha Japão França Singapura 3 França Alemanha Argentina Singapura EUA Reino Unido

Os viajantes de negócios não estão em busca de novidades, eles estão confirmando as rotas que já funcionam e os centros que historicamente funcionaram para eles, onde a confiança já está estabelecida, a infraestrutura já é madura e o tempo gasto no local oferece resultados mensuráveis.

"Todos os sinais apontam na mesma direção", disse Alex Bryszkowski, Vice-Presidente da Holafly for Business. “Em 2026, as viagens de negócios não são sobre a frequência com que as equipes viajam, e sim sobre o que acontece quando chegam no seu destino. Os centros mais importantes são os que que permitem que as pessoas se concentrem na criação de relacionamentos, no avanço de projetos e na tomada de decisões que realmente importam, e onde permanecer conectado, seguro eàvontade nunca é uma preocupação.”

Com as viagens de negócios se tornando cada vez mais intencionais, contar com as mesmas ferramentas digitais onde quer que o trabalho leve as equipes passou a ser imprescindível. Para empresas globais, soluções como a Holafly for Business passaram a ter um papel fundamental para garantir que os profissionais cheguem prontos para trabalhar desde o primeiro dia, com a tranquilidade necessária para se concentrar no que realmente importa.

Sobre a Holafly

A Holafly é líder global em eSIMs para viajantes, oferecendo cobertura em mais de 200 destinos. Com uma excelente classificação de 4.6/5 na Trustpilot e mais de 15 milhões de usuários satisfeitos, ela é a opção preferida de eSIM para viajantes internacionais. Sua oferta ilimitada de dados garante a tranquilidade em qualquer lugar do mundo.

Contato: press@holafly.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/edc4f38c-0fd8-40ec-9def-49e24f5871a9

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001161705)