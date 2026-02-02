Brasil lidera ranking global de intenção de contratação

Para o primeiro trimestre de 2026, 68% das empresas brasileiras pretendem contratar mais profissionais. É o que revela a Pesquisa de Expectativa de Emprego Q1 2026, estudo exclusivo e preditivo desenvolvido trimestralmente pelo ManpowerGroup, consultoria global em soluções de força de trabalho.

Atualmente, o Brasil ocupa o 1º lugar do ranking global na Expectativa Líquida de Emprego — calculada subtraindo-se empregadores que planejam fazer reduções na equipe daqueles que planejam contratar. Para o período de janeiro a março de 2026, essa taxa é de 54% no país, um aumento de 46% em comparação com o trimestre anterior e de 125% quando comparada com o primeiro trimestre de 2025.

“O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) projeta um crescimento de 1,8% para 2026, valor que está abaixo da média mundial. Ainda com esse cenário, as empresas seguem investindo em talentos como estratégia para se adaptarem às novas demandas do mercado. A procura por profissionais com competências específicas evidencia a necessidade de manter competitividade e eficiência, independentemente do ritmo de expansão da economia”, comenta Nilson Pereira, Country Manager do ManpowerGroup Brasil.

Ao observar a intenção de contratação por setores econômicos no Brasil, Manufatura e Informação aparecem empatados na liderança do ranking, ambos com 68%. O setor de Informação reúne o ecossistema de tecnologia, comunicação e mídia. Na sequência, vêm Construção & Imobiliário, com 65%, e Hospitalidade, com 62%.

“Embora esteja na quarta posição do ranking, o setor de Hospitalidade apresenta a melhora mais expressiva na intenção de contratação em relação ao mesmo período de 2025, segundo a pesquisa”, destaca Pereira. O setor engloba todo o universo de lazer, entretenimento e serviços de recepção, incluindo hotéis, restaurantes, cruzeiros, academias, spas e diversas atividades recreativas.

A análise por regiões mostra que Minas Gerais se destaca com a mais alta expectativa de contratação: 61% das empresas mineiras planejam admissões. Na sequência, aparecem a cidade de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, ambos com 52%, e o Paraná, com 51%. Os números indicam uma distribuição do otimismo por importantes polos econômicos nacionais.

No cenário global, 40% das empresas planejam contratar, resultando em uma Expectativa Líquida de Emprego média de 24%. O setor de Finanças & Seguros lidera o ranking, com 32%, seguido por Informação, com 29%, e por Construção & Imobiliário, que aparece em terceiro lugar, com 27%.

Os resultados completos da Pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup para o primeiro trimestre de 2026, incluindo dados regionais, nacionais e globais, estão disponíveis no site da companhia. A próxima edição do estudo será divulgada em março e trará as expectativas de contratação para o segundo trimestre do ano.