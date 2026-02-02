Anatel redefine áreas locais por DDD e abre nova disputa nacional de voz

Uma das mudanças regulatórias mais relevantes da telefonia brasileira nos últimos anos entrou em vigor e começa a redesenhar o mapa do mercado de voz no país. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) implementou, em janeiro de 2026, a reestruturação das áreas tarifárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), alinhando as áreas locais aos códigos DDD e reduzindo o número de áreas de 4.118 para 67, conforme estabelece a Resolução nº 768/2024. A medida altera a lógica de tarifação das chamadas e cria um novo cenário para a organização do setor de telecomunicações.

A aplicação da Resolução nº 768/2024 da Anatel prevê que, a partir de 2026, as áreas locais do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) passem a coincidir com os limites dos códigos DDD em todo o Brasil. Com isso, ligações que antes eram consideradas de longa distância entre municípios com o mesmo DDD passam a ser tratadas como chamadas locais, o que pode simplificar a discagem, ampliar a transparência e contribuir para a redução de custos para os usuários. Esse movimento também alinha as áreas locais da telefonia fixa às áreas de registro da telefonia móvel, harmonizando a estrutura regulatória do setor.

Nesse novo contexto regulatório, a Voicecorp Telecomunicações, operadora brasileira especializada em soluções de voz baseadas em tecnologia IP, informa a ampliação de sua atuação para todo o território nacional. A iniciativa acompanha a reorganização do mercado e busca atender empresas, provedores regionais, integradores e organizações que demandam soluções de comunicação mais flexíveis, inclusive em localidades com menor diversidade de oferta.

Com a nova configuração regulatória, chamadas entre municípios que compartilham o mesmo DDD passam a ser consideradas locais, substituindo o antigo regime em que essas chamadas eram classificadas como de longa distância. Segundo comunicados da Anatel, essa mudança simplifica as regras de tarifação e de discagem, podendo contribuir para maior transparência e competitividade no setor de telecomunicações.

A primeira etapa do cronograma de implantação entrou em vigor nos estados da Bahia e de Sergipe, com previsão de avanço para outras regiões ao longo de 2026. A mudança ocorre em um contexto de transição do modelo tradicional de telefonia fixa, marcado pela redução gradual da relevância econômica do STFC e pela adoção de soluções baseadas em tecnologias digitais e protocolos de Internet.

De acordo com análises de notícias especializadas e comunicados oficiais da Anatel, a redefinição das áreas locais para coincidir com os códigos DDD simplifica a estrutura tarifária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC). A redução do número de áreas e a adoção de uma lógica semelhante à da telefonia móvel tendem a ampliar a previsibilidade regulatória, reduzir custos operacionais associados à classificação de chamadas e eliminar barreiras técnicas relacionadas ao planejamento de redes.

Segundo a Voicecorp, a mudança regulatória amplia a viabilidade de projetos de voz em localidades anteriormente impactadas por barreiras tarifárias e pela dependência de modelos legados. Para a empresa, a convergência entre regulação e tecnologia cria condições mais favoráveis para a expansão de serviços de comunicação baseados em nuvem e protocolos IP em diferentes regiões do país.

De acordo com Diógenes Coutinho, diretor da Voicecorp, a adequação do marco regulatório à realidade tecnológica atual representa um avanço estrutural para o setor. Segundo o executivo, a padronização das áreas locais por DDD contribui para a redução de custos operacionais e amplia o acesso a soluções de comunicação corporativa em regiões que antes enfrentavam limitações regulatórias e tarifárias.

A estratégia adotada pela empresa envolve a oferta de serviços de voz para provedores regionais de internet, integradores de tecnologia da informação, empresas com múltiplas unidades e organizações públicas e privadas. O objetivo é atender à demanda por padronização de ramais, integração de sistemas de comunicação e maior eficiência na gestão de chamadas em um ambiente regulatório mais previsível.

A mudança das áreas locais por DDD não se limita a um ajuste tarifário, mas altera a forma como os limites geográficos das áreas locais são definidos. Municípios que compartilham o mesmo código DDD passam a integrar uma única área local. Segundo comunicados da Anatel, essa reorganização harmoniza as áreas locais da telefonia fixa com as áreas de registro dos serviços móveis e transforma chamadas anteriormente classificadas como de longa distância em chamadas locais.

Esse novo desenho regulatório tende a influenciar o planejamento de telecomunicações de empresas, administrações públicas e provedores, especialmente no interior do país, ao permitir a reavaliação de projetos de voz sob critérios econômicos e operacionais mais simples.

Com a ampliação de sua cobertura nacional, a Voicecorp informa que mantém em seu portfólio soluções de telefonia IP corporativa, PABX em nuvem, SIP Trunk, numeração e gestão de voz, além de projetos integrados que combinam voz, dados e recursos de computação em nuvem.