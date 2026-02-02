Fábrica de Bolo Vó Alzira lança o Cremolito para o verão

A Fábrica de Bolo Vó Alzira anuncia o lançamento do Cremolito, novo produto do cardápio desenvolvido para o período de verão. A novidade amplia o portfólio da rede e apresenta uma nova forma de consumo do brownie, item que passou a integrar o mix da marca no fim de 2025.

O Cremolito é composto por pedaços de brownie combinados com creme de baunilha ou chocolate. Segundo a marca, o lançamento busca diversificar as opções de sobremesa, explorando diferentes texturas e formatos de consumo. O produto é apresentado com o slogan: “Não é sorvete, não é mousse: é Cremolito!”.

O desenvolvimento do produto considerou hábitos de consumo do público jovem, especialmente da Geração Z, que tende a valorizar combinações diferenciadas, formatos práticos e produtos com forte apelo visual. Estudos de comportamento de consumo indicam que esse público prioriza experiências rápidas, indulgentes e facilmente compartilháveis nas redes sociais, impulsionando a busca por sobremesas que gerem engajamento visual e interação digital. Nesse contexto, produtos com estética marcante e consumo imediato ganham relevância como extensões naturais da experiência online para o ponto de venda.

Voltado para os dias de temperaturas mais elevadas, o Cremolito pode ser consumido como sobremesa ou em pausas ao longo do dia. O produto também será comercializado em combo com refrigerante zero açúcar, em lata de 300 ml. Na compra do combo, o consumidor recebe uma cartela de adesivos da marca.

Com o lançamento, a Fábrica de Bolo Vó Alzira reforça sua estratégia de ampliação de portfólio, explorando novos momentos de consumo além dos bolos tradicionais, mantendo características associadas ao posicionamento da marca, como receitas de inspiração caseira e produção artesanal.

O Cremolito estará disponível nas unidades da rede.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira

Fundada em 2007, a Fábrica de Bolo Vó Alzira surgiu a partir de uma receita de bolo de iogurte criada por Alzira Ramos, no Rio de Janeiro. Atualmente, a rede conta com mais de 300 unidades em operação em todo o Brasil e oferece cerca de 80 variedades de produtos, com foco em receitas afetivas, sabor caseiro e inovação.