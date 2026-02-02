Taylor Grosso da Laserfiche homenageado como chefe de canal da CRN® em 2026

A Laserfiche, provedora líder de SaaS para gestão inteligente de conteúdo, anunciou hoje que a CRN®, marca da The Channel Company, selecionou Taylor Grosso, diretor sênior de canais nas Américas, como chefe de canal da CRN® em 2026. Esse reconhecimento celebra os fornecedores de TI e executivos de distribuição que estão moldando a estratégia de canal e impulsionando inovação e parceria na indústria.

Grosso supervisiona a equipe de vendas de canal da Laserfiche nas Américas, incluindo os EUA, o Canadá e a América Latina, focando em capacitar os provedores de solução da Laserfiche para que se mantenham competitivosàmedida que o mercado evolui. Conforme mais organizações buscam ferramentas capacitadas por IA para aprimorar a produtividade, Grosso prepara os parceiros com os recursos de que precisam para aprender rapidamente e vender as soluções da Laserfiche de gestão de documentos capacitadas por IA, que são líderes do setor. Ao trabalhar de perto com os parceiros na construção de planos de negócios direcionados, Grosso e sua equipe permitem a adoção mais rápida da IA, ao mesmo tempo que impulsionam o crescimento de receita.

"No último ano, vimos o potencial transformador da IA no que diz respeito a resolver os desafios de gestão de informação das organizações", afirmou Grosso. "Minha meta, e a meta de toda a equipe de canal da Laserfiche, é possibilitar aos parceiros ter sucesso neste momento com as mais recentes ferramentas da Laserfiche, que cumprem a promessa da IA através de soluções tangíveis e lucrativas".

"Taylor é um líder de canal excepcional, que prioriza a confiança, a construção de relacionamentos e o sucesso mútuo com o canal", afirmou Josep Domingot, vice-presidente de vendas da Laserfiche. "Esse reconhecimento da CRN é prova da força do programa de provedores de solução da Laserfiche e da inovação contínua do produto da empresa".

A lista anual dos chefes de canal da CRN destaca os líderes mais influentes no canal de TI, celebrando aqueles que defendem a colaboração, impulsionam a inovação e capacitam seus parceiros e clientes para que obtenham sucesso juntos.

"Os líderes reconhecidos como chefes de canal da CRN neste ano demonstraram um compromisso inabalável com seus parceiros e o canal de TI mais amplo. Sua visão, paixão e motivação com relaçãoàinovação continuam moldando o futuro da nossa indústria. Temos o orgulho de celebrar essa conquista e o impacto positivo que eles causam todos os dias", afirmou Jennifer Follett, vice-presidente de conteúdo nos EUA e editora executiva da CRN.

A lista dos chefes de canal da CRN em 2026 estará disponível em CRN.com a partir de 2 de fevereiro, em www.CRN.com/ChannelChiefs.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é uma plataforma empresarial líder que ajuda as organizações a transformar digitalmente as operações e gerenciar seu conteúdo com soluções capacitadas por IA. Através de fluxos de trabalho escalonáveis, formulários customizáveis, modelos sem código e recursos capacitados por IA, a plataforma de gestão de documentos da Laserfiche® acelera como os negócios são feitos. Confiada por organizações de todos os portes, de startups a empresas listadas na Fortune 500, a Laserfiche capacita as equipes a aumentar a produtividade, promover a colaboração e proporcionar uma experiência superior ao cliente, em escala. Com sede em Long Beach, na Califórnia, a Laserfiche opera globalmente, tendo escritórios na América do Norte, na Europa e na Ásia.

Contato na Laserfiche:

Linda Domingo

Diretora de comunicações, Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

562-988-1688, ramal 234