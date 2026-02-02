Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

TestMu AI (anteriormente LambdaTest) reconhecida em pesquisa independente sobre plataformas de testes autônomos, quarto trimestre de 2025

Pesquisa cita testes de IA, geração de dados e execução acelerada

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
02/02/2026 16:36

compartilhe

SIGA

A TestMu AI (anteriormente conhecida como LambdaTest), a primeira plataforma de engenharia de qualidade agêntica full-stack do mundo, anunciou hoje sua inclusão no The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025, um relatório de pesquisa independente que avalia fornecedores no mercado de testes autônomos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O relatório identifica a TestMu AI como uma plataforma baseada na nuvem para orquestração e execução unificadas de testes. Ele destaca os recursos da plataforma em testes entre navegadores, nuvem de dispositivos reais e automação impulsionada por IA. Especificamente, a pesquisa cita os testes da TestMu AI em sistemas de IA em várias dimensões, fornecendo métricas de precisão, reconhecimento de intenção e detecção de alucinações com limites configuráveis.

Além disso, o relatório reconhece a geração de dados de teste alimentada por IA da TestMu AI, citando seu suporte para Modelos de Linguagem Grande (LLMs), entradas multimodais e fluxos de trabalho alinhadosàconformidade. O relatório também observou a forte estratégia de comunidade da empresa e os clientes elogiam seu suporte ao cliente responsivo, que os usuários atribuem a melhorias mensuráveis no tempo e custo de execução.

Aproveitando essas capacidades já reconhecidas, a TestMu AI aprimorou sua plataforma para oferecer Engenharia de Qualidade totalmente autônoma. Ao implementar agentes de IA que planejam, escrevem e executam testes de forma independente, a plataforma fortalece as equipes, garantindo que experiências complexas e impulsionadas por IA sejam validadas rapidamente.

“Esse reconhecimento valida nossa visão de construir a primeira plataforma de engenharia de qualidade agêntica do mundo, projetada para a era do código infinito”, afirmou Mudit Singh, cofundador e diretor de crescimento da TestMu AI. “À medida que o desenvolvimento de software se acelera, estamos empenhados em permitir que as equipes vão além da automação. Com agentes autônomos que raciocinam e se adaptam, garantimos que as organizações possam testar com confiança aplicações modernas e experiências baseadas em IA na velocidade do pensamento.”

Para saber mais sobre isso, visite https://www.testmu.ai/lp/forrester-wave-autonomous-testing-platforms-Q4

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é uma plataforma full-stack de engenharia de qualidade com IA agêntica que capacita as equipes a testar de forma inteligente e entregar produtos mais rapidamente. Projetada para escalabilidade, oferece agentes de IA de ponta a ponta para planejar, criar, executar e analisar a qualidade do software. Nativa de IA por design, a plataforma permite testar aplicações web, móveis e corporativas em qualquer escala, em dispositivos reais, navegadores reais e ambientes personalizados de produção.

A Forrester não endossa nenhuma empresa, produto, marca ou serviço incluído em suas publicações de pesquisa e não aconselha ninguém a escolher produtos ou serviços de qualquer empresa ou marca com base nas classificações incluídas nessas publicações. As informações baseiam-se nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento no momento e estão sujeitas a alterações. Para obter informações adicionais, leia sobre a objetividade da Forrester aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Assessoria de imprensa –press@testmuai.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Kavya – kavya@testmuai.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay