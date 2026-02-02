TestMu AI (anteriormente LambdaTest) reconhecida em pesquisa independente sobre plataformas de testes autônomos, quarto trimestre de 2025

A TestMu AI (anteriormente conhecida como LambdaTest), a primeira plataforma de engenharia de qualidade agêntica full-stack do mundo, anunciou hoje sua inclusão no The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025, um relatório de pesquisa independente que avalia fornecedores no mercado de testes autônomos.

O relatório identifica a TestMu AI como uma plataforma baseada na nuvem para orquestração e execução unificadas de testes. Ele destaca os recursos da plataforma em testes entre navegadores, nuvem de dispositivos reais e automação impulsionada por IA. Especificamente, a pesquisa cita os testes da TestMu AI em sistemas de IA em várias dimensões, fornecendo métricas de precisão, reconhecimento de intenção e detecção de alucinações com limites configuráveis.

Além disso, o relatório reconhece a geração de dados de teste alimentada por IA da TestMu AI, citando seu suporte para Modelos de Linguagem Grande (LLMs), entradas multimodais e fluxos de trabalho alinhadosàconformidade. O relatório também observou a forte estratégia de comunidade da empresa e os clientes elogiam seu suporte ao cliente responsivo, que os usuários atribuem a melhorias mensuráveis no tempo e custo de execução.

Aproveitando essas capacidades já reconhecidas, a TestMu AI aprimorou sua plataforma para oferecer Engenharia de Qualidade totalmente autônoma. Ao implementar agentes de IA que planejam, escrevem e executam testes de forma independente, a plataforma fortalece as equipes, garantindo que experiências complexas e impulsionadas por IA sejam validadas rapidamente.

“Esse reconhecimento valida nossa visão de construir a primeira plataforma de engenharia de qualidade agêntica do mundo, projetada para a era do código infinito”, afirmou Mudit Singh, cofundador e diretor de crescimento da TestMu AI. “À medida que o desenvolvimento de software se acelera, estamos empenhados em permitir que as equipes vão além da automação. Com agentes autônomos que raciocinam e se adaptam, garantimos que as organizações possam testar com confiança aplicações modernas e experiências baseadas em IA na velocidade do pensamento.”

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é uma plataforma full-stack de engenharia de qualidade com IA agêntica que capacita as equipes a testar de forma inteligente e entregar produtos mais rapidamente. Projetada para escalabilidade, oferece agentes de IA de ponta a ponta para planejar, criar, executar e analisar a qualidade do software. Nativa de IA por design, a plataforma permite testar aplicações web, móveis e corporativas em qualquer escala, em dispositivos reais, navegadores reais e ambientes personalizados de produção.

A Forrester não endossa nenhuma empresa, produto, marca ou serviço incluído em suas publicações de pesquisa e não aconselha ninguém a escolher produtos ou serviços de qualquer empresa ou marca com base nas classificações incluídas nessas publicações. As informações baseiam-se nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento no momento e estão sujeitas a alterações. Para obter informações adicionais, leia sobre a objetividade da Forrester aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Assessoria de imprensa –press@testmuai.com

Kavya – kavya@testmuai.com