Inteligência de dados impulsiona vendas de revestimentos

Tecnologia pode ajudar fabricantes a mapear obras em andamento e previstas, identificar especificadores e direcionar a atuação comercial com mais precisão.

DINO
DINO
02/02/2026 16:24

Inteligência de dados impulsiona vendas de revestimentos

O desempenho do mercado de revestimentos no Brasil acompanha de perto o ritmo da construção civil, que movimenta a demanda por materiais de acabamento em obras residenciais, comerciais e de infraestrutura. Em um cenário com alta competitividade e muitos canais de venda, fabricantes precisam de leitura de mercado por região, tipologia de obra e decisores envolvidos para planejar expansão, priorizar praças e acelerar oportunidades.

É nesse contexto que a Hoff Analytics atua, oferecendo inteligência de dados para mapear obras e projetos, construtoras, incorporadoras e especificadores, apoiando empresas de revestimentos a identificar onde a demanda tende a surgir e como se conectar com quem influencia a escolha do produto.

Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer) apontam o Brasil como um dos maiores produtores e consumidores globais de revestimentos cerâmicos, com produção anual que ultrapassa centenas de milhões de metros quadrados. Para o fundador da Hoff Analytics, Wesley Bichoff, o cenário evidencia a importância de decisões comerciais baseadas em dados.

“O mercado de revestimentos no Brasil tem grande relevância econômica. Quando falamos em centenas de milhões de metros quadrados produzidos por ano e um país entre os maiores consumidores, fica claro que o desafio não é apenas vender, é vender melhor: entender onde a demanda está concentrada, quais obras estão em andamento e quem são os especificadores envolvidos”, afirma Bichoff.

A leitura territorial dessas informações tem ganhado espaço nas estratégias de prospecção e crescimento. Segundo Eliakim Siqueira, analista de negócios da Hoff Analytics, o uso de análise geográfica permite que a indústria direcione seus esforços com mais precisão, equilibrando oportunidades em grandes obras e no varejo.

“Conseguimos identificar a concentração de projetos e stakeholders, incluindo residenciais, reformas e ampliações, por meio de análises geográficas das movimentações construtivas. Na plataforma, o Mapa de Obras permite visualizar onde estão os projetos ativos, facilitando o direcionamento da atuação comercial da indústria de revestimentos para regiões e especificadores com maior probabilidade de gerar demanda”, explica.

A Hoff Analytics destaca que o monitoramento contínuo de obras em andamento e previstas permite estimar o potencial de mercado ao longo dos próximos meses, oferecendo uma visão prática para o planejamento. As informações apoiam o canal de engenharia, ao reunir dados relevantes para indústrias fornecedoras que atuam com construtoras e incorporadoras, e também o varejo, ao indicar tendências regionais de consumo e oportunidades de ativação comercial em diferentes praças.

Com inteligência de dados aplicada ao território e ao ciclo da obra, fabricantes de revestimentos ganham mais clareza para definir prioridades, otimizar rotas de prospecção, fortalecer relacionamento com especificadores e aumentar a eficiência da atuação comercial.



Website: http://www.hoffanalytics.com.br

