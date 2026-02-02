Assine
Mundo Corporativo

Marca LUST cresce 25% ao ano e amplia presença no Brasil

Marca de óleos lubrificantes automotivos, industriais e agrícolas projeta expansão nacional após consolidar base de mais de 40 mil clientes

02/02/2026 16:24

A LUST, marca pertencente à empresa Brasil Distribuidora de Lubrificantes, especializada em setores automotivo, agrícola e industrial, encerrou 2025 com resultados expressivos e consolidação em um setor marcado pela alta competitividade. 

A empresa registrou crescimento médio de cerca de 25% ao ano nos últimos três anos, ampliando sua base de clientes para mais de 40 mil atendidos em diferentes segmentos. O desempenho acompanha um setor que, segundo relatório da Fortune Business Insights, deve alcançar aproximadamente US$ 96,93 bilhões até 2032, com taxa de crescimento anual composta de 3,3% no período.

Para o sócio-administrador e diretor da empresa, Daniel Closs Fraga, o avanço da LUST é resultado de uma combinação de fatores que envolvem conhecimento acumulado e estratégias comerciais consistentes.

“Esse desempenho foi impulsionado pelo conhecimento do mercado e pelo empenho das nossas equipes, principalmente de vendas internas e externas, que já estão há mais de 25 anos trabalhando nesse segmento”, ressalta.

“Também aplicamos preços competitivos para concorrer com a mesma qualidade das grandes marcas que lideram este mercado, além de campanhas de vendas visando captar mais clientes e aumentar a visibilidade dos nossos produtos, assim como diversos treinamentos para a apresentação da marca”, acrescenta.

De acordo com o executivo, a expansão da base de clientes tem sido determinante para a consolidação da empresa. “Esse movimento busca fortalecer e mostrar nosso portfólio de produtos, pois somos competitivos e concorremos com as maiores do mercado nesse segmento”, destaca.

A empresa atua com foco em garantir a fidelização em um mercado disputado. A LUST pratica preços competitivos com material de alta tecnologia, o que permite entregar produtos à revendedores, aumentando, assim, a margem agregada ao negócio no momento da venda ao consumidor final. 

Quanto ao desempenho nacional, a região Sul do país (RS, SC e PR) contribuiu significativamente para o crescimento acelerado, em especial o estado do Rio Grande do Sul. Com os resultados obtidos, a empresa projeta novos passos em direção à expansão nacional. “Estamos levando nossas operações para outros estados do país com a abertura de novas filiais”, explica o diretor.

A estratégia de crescimento é acompanhada por investimentos em inovação e tecnologia. Segundo Fraga, a fábrica Ultrax, responsável pela produção dos produtos da marca, ocupa atualmente a sexta posição no mercado de lubrificantes automotivos e industriais. 

“Trata-se de uma fábrica que é uma das referências no setor, especialmente no quesito tecnologias aplicadas ao processo produtivo, submetido a rigorosos testes de controle de qualidade”, informa o especialista.

Para saber mais, basta acessar o site da LUST: https://www.llust.com.br e da Brasil Distribuidora de Lubrificantes: https://www.brlub.com.br



Website: https://www.llust.com.br

