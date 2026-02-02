A Corporación Andina de Fomento emite um título inaugural de US$ 61,6 milhões para crianças e jovens, tendo o Crédit Agricole CIB como único estruturador sustentável

O Crédit Agricole CIB atuou como único bookrunner e único estruturador sustentável para o título inaugural de US$ 61,6 milhões para crianças e jovens da Corporación Andina de Fomento (CAF), guiado pelo Quadro de Investimento com Foco na Infância (CLIF, Child-Lens Investing Framework) da UNICEF. Esse é o primeiro título já estruturado que se alinha com o CLIF da UNICEF.

A CAF é um banco de desenvolvimento comprometido com dar suporte a países da América Latina e do Caribe e melhorar a qualidade de vida na região. A CAF promove desenvolvimento sustentável e integração regional, ao mesmo tempo em que atende os setores públicos e privados, fornecendo vários produtos e serviços a uma ampla base de clientes de países-membros, empresas privadas e instituições financeiras.

O uso dos recursos obtidos está alinhado com o Quadro Financeiro Sustentável da CAF, que foi desenvolvido em alinhamento com os padrões internacionalmente reconhecidos e publicados pela Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA, International Capital Market Association), incluindo os princípios de títulos sociais (atualizados em junho de 2023). O Quadro recebeu a opinião terceirizada da Moody's Ratings.

"Estamos honrados por apoiar a CAF nesta transação inovadora que combina sua estrutura com o CLIF da UNICEF. Esse distinto título social estabelece uma nova referência quanto a mobilizar capital privado para temas sociais críticos em mercados emergentes, com um uso focado dos recursos obtidos que impulsiona o impacto mensurável", afirmou Romina Reversi, chefe de banco de investimento sustentável para as Américas do Crédit Agricole CIB.

Os recursos obtidos com a emissão desse título também estão consistentes com o CLIF da UNICEF, tornando-a uma estrutura única no mercado. Ao reconhecer que o investimento na infância é tanto uma obrigação moral quanto o investimento com maior custo-benefício para o desenvolvimento regional, a CAF realiza a emissão desse título com o CLIF para direcionar o capital a projetos sociais novos e existentes que fornecem acesso a serviços essenciais, especialmente saúde e educação, na América Latina e no Caribe.

"A emissão desse título representa um marco importante para a CAF. Ao alinhar esse título com o Quadro de Investimento Focado na Infância da UNICEF e executá-lo com o suporte do Crédit Agricole CIB, mostramos que estruturas socias inovadoras podem ser entregues com rigor, credibilidade e escalabilidade, ao passo em que respondemàforte demanda dos investidores por instrumentos com alta avaliação oriundos de um emissor com uma estrutura de impacto robusta e tecnicamente embasada", explicou Gabriel Felpeto, diretor financeiro e vice-presidente financeiro da CAF.

A emissão desse título apoia o envolvimento da CAF com a Iniciativa Banco do Futuro na América Latina e no Caribe (ALC), que visa mobilizar US$ 5 bilhões em cinco anos, até alcançar 50 milhões de crianças, adolescentes e jovens, lidando com uma crise regional urgente.

"Estamos orgulhosos de liderar essa transação, dada sua atrativa avaliação relativa, a orientação crítica e distinta dos projetos elegíveis subjacentes direcionados a investimento na infância e os relatórios de forte impacto da CAF", afirmou Stephen M. Liberatore, analista financeiro certificado e chefe de ESG/Impacto – renda fixa global da Nuveen.

Matt Lawton, chefe de investimentos de impacto da T. Rowe Price, acrescentou: "Temos o orgulho de apoiar a emissão de títulos da CAF, que permite que investidores alcancem atrativos retornos ajustados ao risco, ao mesmo tempo que promovem intencionalmente resultados para as crianças na América Latina e no Caribe. Ao direcionar o capital para os sistemas de educação, saúde e desenvolvimento inclusivo, o título demonstra como uma abordagem de investimento focada na infância pode fortalecer capital humano a longo prazo e entregar valor durável tanto para a sociedade quanto para os investidores".

"Através da nossa participação no título social da CAF em nome da Estratégia de Resultados Sociais e Naturais da L&G, estamos financiando projetos que melhoram o acessoàsaúde e educação para crianças e jovens na América Latina e no Caribe. A Iniciativa Banco do Futuro da CAF está direcionada às necessidades sociais prioritárias, e seu alinhamento com o Quadro de Investimento Focado na Infância da UNICEF fornece uma base disciplinada e credível para a definição e a medição do impacto. A parceria novamente com o Crédit Agricole CIB fortalece nossa confiança na qualidade de execução e na entrega de resultados sociais mensuráveis e de longo prazo", comentou Jake Harper, gerente sênior de investimentos, gestão de ativos da L&G.

Sobre o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

O Crédit Agricole CIB é o braço corporativo e bancário de investimentos do Crédit Agricole Group, o 10.º maior grupo bancário do mundo por ativos totais em 2024 (The Banker, julho de 2025). Com mais de 10.000 funcionários na Europa, nas Américas, na região Ásia-Pacífico, no Oriente Médio e na África, o banco apoia clientes institucionais e corporativos de médio e grande porte, ajudando-os a satisfazer as necessidades financeiras locais e internacionais. O Crédit Agricole CIB oferece uma linha completa de produtos e serviços em mercados de capital, bancos de investimentos, finanças estruturadas, bancos comerciais e comércio internacional. O banco está comprometido com apoiar seus clientes na sua transição a uma economia de baixo carbono e alinhar suas próprias atividades com a emissão líquida zero. Consoante com suas ambições, o Crédit Agricole CIB é pioneiro e líder global em finanças sustentáveis (cofundou os Princípios do Equador, coescreveu os Princípios de títulos verdes e os Princípios de títulos vinculadosàsustentabilidade).

