Tecnologia ajuda dentistas a prever resultados estéticos

Com a proposta de trazer mais previsibilidade aos tratamentos odontológicos, chega ao mercado a DigiSmile, uma plataforma tecnológica voltada a auxiliar dentistas na simulação de resultados por meio de imagens de “antes e depois”.



A ferramenta tem como objetivo suprir uma lacuna comum nos consultórios: a dificuldade de apresentar ao paciente uma visualização prévia e realista do resultado final do procedimento.



Além disso, a solução permite o aprimoramento de fotos feitas pelo celular, buscando garantir imagens de melhor qualidade tanto para apoiar a decisão do paciente quanto para a divulgação profissional nas redes sociais.



Pedro Hiaggo, dentista, empresário e fundador da DigiSmile, explica que a ideia de usar tecnologia para oferecer previsibilidade de imagens em tratamentos odontológicos surgiu de uma demanda da própria realidade profissional.



“Como dentista, eu avaliava os pacientes e acabava recorrendo a casos de outras pessoas para exemplificar as possibilidades de resultado e apoiar a decisão durante a consulta”, relembra.



A partir dessa dificuldade, somada ao cenário cada vez mais competitivo da odontologia, surgiu a DigiSmile. De acordo com o empresário, a proposta da plataforma é facilitar a rotina do profissional, oferecer maior previsibilidade ao paciente e fortalecer as etapas comerciais, contribuindo para a adesão a tratamentos de maior valor agregado.



Dados levantados pela Mordor Intelligence estimam que o mercado de odontologia estética movimentou cerca de US$ 33,39 bilhões em 2025 e a expectativa é que alcance US$ 47,06 bilhões até 2030, com crescimento médio anual estimado em 7,10% ao longo do período projetado.

Tecnologia baseada em casos reais e inteligência artificial

O executivo explica que a tecnologia de previsibilidade de imagens da DigiSmile foi desenvolvida a partir da experiência acumulada ao longo de oito anos pela agência Digiodonto, especializada em marketing e tráfego pago para dentistas e que atendeu alguns dos principais nomes da odontologia no país.



“Nesse período, foram reunidos e analisados inúmeros casos reais e seus respectivos resultados, formando uma base de dados que hoje sustenta a inteligência artificial da plataforma. A ferramenta combina programação avançada e um amplo banco de imagens para gerar simulações naturais e realistas de ‘antes e depois’”, detalha.



A DigiSmile combina diferentes recursos tecnológicos para alcançar simulações estéticas, apoiando-se em um conjunto de mais de seis modelos de inteligência artificial integrados à plataforma. Além disso, parte da estratégia envolve know-how próprio e a experiência acumulada ao longo do desenvolvimento da solução, que contou com a atuação de um desenvolvedor sênior baseado na África do Sul.



“Após cerca de um ano de trabalho conjunto e uma fase intensiva de testes e ajustes, a ferramenta foi finalizada e estruturada para chegar ao mercado como uma solução acessível aos profissionais da odontologia”, afirma Hiaggo.



Além da simulação de resultados, a DigiSmile também incorpora um recurso de aprimoramento de fotos feitas pelo celular, atendendo a outra demanda frequente nos consultórios. A tecnologia aplica ajustes automáticos de resolução, foco e correção de detalhes, além de padronizar o fundo das imagens em tons como preto, cinza ou branco, simulando um ambiente de estúdio fotográfico.

“O objetivo é permitir que o dentista obtenha imagens com padrão profissional para a divulgação de seus serviços nas redes sociais, mesmo sem o uso de equipamentos específicos”, observa.

Previsibilidade visual reduz insegurança e acelera a decisão do paciente

Dados da Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar (ABIMO) apontam que, em 2021, aproximadamente 12 milhões de brasileiros procuraram atendimento odontológico motivados por ganhos em qualidade de vida e autoestima.



O cenário ajuda a explicar por que recursos que ampliam a segurança do paciente antes da realização de procedimentos estéticos ganham relevância no consultório. A previsibilidade visual proposta pela plataforma atua diretamente sobre uma das principais inseguranças de quem considera um tratamento odontológico: a dúvida sobre como ficará o próprio sorriso após a intervenção.



O fundador da DigiSmile reforça que, ao substituir explicações técnicas e fotos de outros pacientes por uma simulação personalizada do resultado, a ferramenta pode reduzir a necessidade de imaginação por parte do paciente e tornar a decisão mais concreta.



“Nesse contexto, a escolha deixa de ser baseada em hipóteses e passa a se apoiar em uma visualização realista, o que tende a tornar o tratamento mais desejado e a encurtar o tempo de decisão”, finaliza.

