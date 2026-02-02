Orit Secondhand fecha 2025 com crescimento expressivo

O último trimestre de 2025 marcou um período de expansão para a Orit Secondhand, especializada na compra e venda de joias e relógios de luxo usados. A empresa consolidou resultados acima das expectativas internas e reforçou sua posição no mercado de luxo de segunda mão, registrando um crescimento de 17% no faturamento do varejo, resultado de um planejamento estratégico estruturado em campanhas distribuídas ao longo do ano.



Segundo Giovanna Landi, head de marketing, produtos e canais digitais da Orit, o desempenho foi consistente com os objetivos traçados. “Nós tínhamos um objetivo ambicioso para esse último trimestre, então alcançar bons resultados estava dentro do planejado, mas o que superou nossas expectativas foram os recordes batidos nos meses de novembro e dezembro”, afirma.



As ações de Black Month e Black Friday tiveram papel central nesse resultado. A ação realizada ao longo de novembro registrou crescimento de 43% em relação ao mesmo período de 2024 e respondeu por 54% do volume financeiro do trimestre.

Já o fim de semana da Black Friday, de sexta a domingo, apresentou alta de 50% em comparação ao mesmo período do ano anterior. “A força da data, quando bem trabalhada dentro do contexto do luxo secondhand, foi determinante para o desempenho do trimestre”, explica a executiva.



O impacto das campanhas também se refletiu no posicionamento da marca. As métricas de performance digital, como cliques e visitas ao perfil da empresa, dobraram em relação a 2024. “Essas campanhas foram essenciais para os resultados alcançados e para o fortalecimento da nossa presença no mercado de luxo de segunda mão”, acrescenta a head de marketing.



No recorte por categorias, o destaque foi o segmento de joias, responsável por 70% do faturamento do varejo no quarto trimestre. Anéis e brincos responderam por 67% das vendas da categoria, reforçando a preferência por itens versáteis e de alto valor de revenda. No setor de relógios, marcas como TAG Heuer, Omega, Breguet e Montblanc representaram 75% do faturamento da categoria durante a Black Friday. Já nomes conhecidos como Rolex, Patek Philippe, Panerai e Cartier, tradicionalmente fora das campanhas promocionais, responderam por 70% das vendas da categoria em novembro.



Além das vendas, o movimento de compras também foi relevante. O volume de peças adquiridas cresceu 45% no quarto trimestre, totalizando mais de 20 mil itens circulando ao longo de 2025.

“Para o mercado secondhand, o setor de compras tem a mesma importância que o de vendas. Esse crescimento pode ser sinal da confiança do consumidor em nosso processo de curadoria e autenticação”, destaca Landi.

Mercado de luxo secondhand



A executiva aponta que fatores como sustentabilidade, autenticidade e inteligência de compra têm impulsionado o interesse por itens de luxo de segunda mão. “O consumidor de luxo evoluiu e passou a exigir transparência, propósito e valor real. Preço deixou de ser apenas uma questão de custo e passou a representar inteligência de compra”, afirma.



Esse movimento acompanha a tendência global do setor. Um estudo da Bain & Company projeta que o mercado de luxo brasileiro pode atingir R$ 133 bilhões até 2030, com segmentos como moda e artigos pessoais, imóveis e automóveis liderando em volume de vendas, estimados em cerca de R$ 21 bilhões cada.

O crescimento do mercado de segunda mão se insere nesse contexto, ampliando o acesso e reforçando a circularidade como parte da experiência de consumo.

Planos de expansão



Para 2026, a Orit Secondhand traça metas estratégicas que incluem expansão física e fortalecimento da marca. Claudia Krieger, CEO da empresa, ressalta que o foco será aprofundar a conexão entre desejo, dados e experiência.

“Vamos acompanhar as tendências globais, investindo ainda mais em inteligência de mercado, tecnologia e storytelling, entendendo o comportamento do consumidor em tempo real e antecipando movimentos”, conta.



A CEO reforça que o objetivo é consolidar o secondhand como parte natural do ecossistema do luxo. “Isso passa por educação, conteúdo, experiências e por reforçar a ideia de que o luxo do futuro é circular, responsável e, acima de tudo, desejável.”

Entre as iniciativas previstas estão novas aberturas de pontos físicos em shoppings no estado de São Paulo e em outras cidades brasileiras, além da continuidade da parceria com o ator Reynaldo Gianecchini como embaixador da marca.



