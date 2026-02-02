A Tastepoint by IFF prevê dez tendências de sabores para 2026

Tastepoint by IFF (NYSE: IFF), líder em criações inovadoras de sabores e soluções de sabor, identificou dez sabores que devem moldar o cenário de alimentos e bebidas da América do Norte em 2026. Essas previsões destacam sabores que devem se tornar tendência no varejo, food service e outros setores ao longo do próximo ano.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260202061280/pt/

Flavors featured in Tastepoint by IFF's 2026 trend list.

“Para continuar oferecendo soluções de desenvolvimento de produtos que atendam às necessidades únicas e em constante mudança dos consumidores, permanecemos atentos às tendências do setor e do mercado, acompanhando o que é relevante agora e no futuro”, disse Nicole Potash, gerente geral da Tastepoint. “Nossas previsões anuais de tendências de sabores refletem uma mistura vibrante de influências, desde clássicos nostálgicos a favoritos globais que ganham força nos EUA, além de novas combinações ousadas. Esperamos que a lista deste ano forneça às marcas informações valiosas e inspiração renovada para criar produtos que estimulem os sentidos e despertem a imaginação.”

Na interseção entre ciência e criatividade, a Tastepoint utiliza décadas de experiência para orientar marcas no desenvolvimento de produtos alimentícios e bebidas alinhados às tendências, que despertam inspiração e encantam o paladar dos consumidores.

A cada ano, a Tastepoint prevê dez tendências de sabores com base em análises de mercado orientadas por dados, monitoramento de cardápios de serviços de alimentação, escuta social e mudanças no comportamento do consumidor. A lista de 2026 oferece insights em diversas categorias, incluindo confeitaria, bebidas, laticínios, culinária, snacks e panificação. Ela reflete movimentos de tendências importantes, como nostalgia e produtos mais saudáveis, e identifica sabores globais que devem ganhar força na América do Norte.

Os 10 principais sabores para ficar de olho em 2026 são:

Tangerina: Já popular em sucos e bebidas gaseificadas, essa fruta cítrica favorita está prestes a se expandir para coquetéis, café, sobremesas congeladas, molhos para salada e molhos em geral.

Já popular em sucos e bebidas gaseificadas, essa fruta cítrica favorita está prestes a se expandir para coquetéis, café, sobremesas congeladas, molhos para salada e molhos em geral. Cereja: O sabor doce e ácido da cereja traz uma forte sensação de nostalgia e espera-se que lidere o lançamento de novas bebidas, além de aparecer em barras de cereais e misturas, confeitaria e produtos lácteos.

O sabor doce e ácido da cereja traz uma forte sensação de nostalgia e espera-se que lidere o lançamento de novas bebidas, além de aparecer em barras de cereais e misturas, confeitaria e produtos lácteos. Milho-verde: Historicamente um prato básico em todo o mundo, o milho-verde está vendo um interesse renovado. Impulsionado pela popularidade do milho de rua mexicano, ou Elote, e outros favoritos globais, sua versatilidade continua a se expandir.

Historicamente um prato básico em todo o mundo, o milho-verde está vendo um interesse renovado. Impulsionado pela popularidade do milho de rua mexicano, ou Elote, e outros favoritos globais, sua versatilidade continua a se expandir. Sopa de cebola francesa: Um prato atemporal reconfortante, seu perfil rico e saboroso deve ganhar novas aplicações em cardápios.

Um prato atemporal reconfortante, seu perfil rico e saboroso deve ganhar novas aplicações em cardápios. Refrigerante tipo cola: Com seu perfil de sabor icônico atualmente em ressurgimento, espera-se que a cola vá além das bebidas e chegue a categorias inesperadas, como sorvetes e produtos de panificação.

Com seu perfil de sabor icônico atualmente em ressurgimento, espera-se que a cola vá além das bebidas e chegue a categorias inesperadas, como sorvetes e produtos de panificação. Limoncello: À medida que os consumidores buscam experiências autênticas e premium, espera-se que este licor italiano por excelência influencie novas categorias, desde produtos de panificação até chás e cafés prontos para beber.

À medida que os consumidores buscam experiências autênticas e premium, espera-se que este licor italiano por excelência influencie novas categorias, desde produtos de panificação até chás e cafés prontos para beber. Doce e Picante: Muitas vezes conhecido como "swicy", a irresistível combinação de sabores doces e picantes está ganhando força, expandindo-se para além da culinária e dos lanches, chegando a sorvetes, coquetéis e muito mais.

Muitas vezes conhecido como "swicy", a irresistível combinação de sabores doces e picantes está ganhando força, expandindo-se para além da culinária e dos lanches, chegando a sorvetes, coquetéis e muito mais. Panqueca: Prevê-se que este sabor doce e reconfortante se liberte do café da manhã e apareça em uma ampla gama de novos formatos, adequados para sorveterias ou lanches noturnos.

Prevê-se que este sabor doce e reconfortante se liberte do café da manhã e apareça em uma ampla gama de novos formatos, adequados para sorveterias ou lanches noturnos. Tiramisu: Oferecendo uma experiência de sabor decadente e em camadas, os produtos inspirados no tiramisu estão bem posicionados para aparecer em categorias além do setor de confeitaria.

Oferecendo uma experiência de sabor decadente e em camadas, os produtos inspirados no tiramisu estão bem posicionados para aparecer em categorias além do setor de confeitaria. Especiarias Chai: Com a ascensão do chai como um favorito global, seu perfil doce e picante está ganhando popularidade em aplicações de alimentos e bebidas. Sua profundidade aromática oferece uma alternativa reconfortante, porém sofisticada, às especiarias tradicionais.

Sobre a Tastepoint by IFF

A Tastepoint by IFF é uma empresa inovadora líder em sabores, impulsionada pelo compromisso de proporcionar aos clientes e seus consumidores experiências de sabor e ingredientes empolgantes e memoráveis. Combinando paixão e ciência, a Tastepoint integra tecnologia de ponta, instalações de produção de classe mundial e cientistas de alimentos apaixonados para oferecer produtos que despertam o paladar e a imaginação. Impulsionada pelos amplos recursos da família IFF, a Tastepoint se orgulha do desenvolvimento ágil e dinâmico de seus produtos. Para saber mais sobre o diferencial da Tastepoint, acesse tastepoint.com.

Bem-vindoàIFF

Na IFF (NYSE: IFF), criamos alegria por meio da ciência, da criatividade e da paixão. Como líder global em sabores, fragrâncias, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, oferecemos sustentabilidade e inovações revolucionárias que elevam os produtos do dia a dia — promovendo o bem-estar, encantando os sentidos e aprimorando a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram e Facebook.

© 2026 International Flavors & Fragrances Inc. IFF é uma marca registrada. Todos os direitos reservados.

Esta informação destina-se a empresas (B2B) de produtores de alimentos e suplementos, e não ao consumidor final. Baseia-se em nossa própria pesquisa e desenvolvimento e, segundo nosso conhecimento, é confiável. Contudo, nada aqui contido constitui garantia ou aval em relação aos produtos da IFF ou de suas afiliadas, ou às informações aqui presentes, e a IFF não assume qualquer responsabilidade ou risco decorrente do uso de seus produtos ou das informações aqui contidas, visto que as condições de uso estão além do nosso controle. Declarações sobre o possível uso de produtos da IFF ou de suas afiliadas não devem ser interpretadas como recomendações para qualquer uso que viole direitos de patente, regulamentos ou restrições legais. Os fabricantes devem verificar a situação regulatória local de quaisquer alegações de acordo com o uso pretendido de seus produtos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260202061280/pt/

Relações com a Mídia:

Lynette Wong

Gerente de RP e Mídias Sociais

Lynette.wong@iff.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

+65 8093 0122