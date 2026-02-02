A Umm Al Qura for Development & Construction Company lança uma plataforma digital unificada para incorporadoras no Masar Destination

A Umm Al Qura for Development & Construction Company, proprietária, desenvolvedora e operadora do Masar Destination, anunciou o lançamento de uma plataforma digital unificada para propriedade imobiliária no destino por meio de desenvolvedores aprovados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260202650175/pt/

Future Semi Arial view of Masar (Photo: AETOSWire)

A nova plataforma digital fornece informações precisas e atualizadas em árabe e inglês sobre todos os desenvolvedores aprovados dentro do Masar Destination, aumentando assim a transparência e estabelecendo altos níveis de regulamentação em um sistema urbano integrado.

Esta iniciativa, que reflete a abordagem responsável da empresa ao desenvolvimento urbano e seu compromisso com a preservação do caráter único do local e com a melhoria da qualidade de vida, foi lançada como parte da participação da empresa no Fórum Imobiliário do Futuro 2026, o principal evento do Reino neste setor, que conta com ampla participação internacional, incluindo representantes de mais de 120 países e mais de 300 palestrantes globais.

Comentando a iniciativa, o Sr. Yasser Abuateek, diretor-presidente da Umm Al Qura for Development & Construction Company, afirmou: “O lançamento da plataforma digital unificada de propriedade no Masar representa um passo estratégico para o fortalecimento da transparência e da inovação no setor imobiliário. Ele evidencia nosso compromisso em oferecer uma experiência urbana integrada, que apoia os objetivos da Visão Saudita 2030 e contribui para posicionar Meca na vanguarda da transformação digital. A iniciativa também reforça a confiança no mercado imobiliário ao disponibilizar opções diversificadas que atendem às necessidades dos moradores em um ambiente urbano moderno e sustentável.”

Com mais de 1,2 milhão de metros quadrados, o Masar Destination é o maior projeto urbano de Meca. Seu portfólio — que inclui hotéis, residências, apart-hotéis e instalações comerciais e médicas integradas — está alinhadoàvisão do Reino para ambientes urbanos avançados que atendam tanto visitantes quanto residentes.

O projeto assinou recentemente acordos de desenvolvimento com diversos incorporadores e fundos de investimento, totalizando mais de SAR 63 bilhões em investimentos — incluindo custos de aquisição e de infraestrutura — reforçando sua posição como um dos destinos de investimento mais proeminentes do Reino.

Para saber mais sobre a plataforma, clique aqui: https://www.masardestination.com.sa/en/developers

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260202650175/pt/

Khaled Karanouh

+966 507700821

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

khaledk@prarabia.me