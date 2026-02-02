Multiflon leva novidades para a ABUP SHOW 2026

A Multiflon confirma sua participação na ABUP SHOW 2026, realizada de 2 a 5 de fevereiro, no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP). De acordo com informações da organização da ABUP, o evento é o maior do segmento no Brasil. Presente desde a primeira edição, a empresa participa da feira com foco em relacionamento comercial, ampliação de oportunidades de negócio e apresentação de lançamentos ao mercado.

Com um estande de 100 metros quadrados, localizado na AV-B, Rua R-06, estande UD070, a Multiflon contará com um espaço destinado à exposição de produtos, realização de reuniões comerciais e atendimento a lojistas, distribuidores, supermercadistas e canais de e-commerce.

Entre os produtos apresentados estão as linhas Petra, Petra+, Capadócia, além da panela de pressão bege, pipoqueira bege, Ekó bege e a Linha Rosa – Edição Especial. A empresa também passa a atuar no segmento de panelas com revestimento cerâmico, ampliando seu portfólio. A linha em cerâmica possui características técnicas como resistência à abrasão e propriedades antiaderentes, além de diferentes opções de design e revestimentos disponíveis no mercado.

O portfólio de antiaderentes inclui produtos desenvolvidos com formulação própria, aplicação de sete camadas e tecnologia de origem italiana, com foco em desempenho e durabilidade. Os itens utilizam alumínio 100% reciclado e reciclável e são produzidos com processos que visam à redução de desperdícios, como a aplicação de revestimento por rolo.

A participação da Multiflon na ABUP SHOW 2026 integra a estratégia da empresa de atuação nos mercados nacional e internacional, onde a marca já está presente em mais de dez países. Segundo Marcos Téche Vieira, gestor comercial da Multiflon, a empresa tem direcionado investimentos para pesquisa e tecnologia, com foco na eficiência operacional, desenvolvimento de produtos e adequação a tendências de design e uso de materiais sustentáveis.