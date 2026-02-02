Lavanderias self-service refletem mudanças no consumo urbano

De acordo com levantamento do setor divulgado pelo portal Click Petróleo e Gás, o Brasil possui atualmente mais de 27 mil lavanderias registradas, das quais cerca de 3 mil operam no formato self-service, no qual o próprio cliente realiza todo o processo de lavagem e secagem das roupas. O número evidencia a expansão do modelo, ainda que sua participação no total do mercado seja relativamente pequena.

O mesmo material aponta que o mercado brasileiro de lavanderias cresceu cerca de 44% entre 2019 e 2024, resultado associado à mudança nos hábitos de consumo, ao adensamento urbano e à maior aceitação de serviços terceirizados no dia a dia.

Entre os fatores que explicam a expansão do modelo está a mudança no perfil dos imóveis urbanos. Dados citados na reportagem mostram que, em 2022, aproximadamente 68,1% dos domicílios brasileiros possuíam máquina de lavar, o que historicamente sustentou o hábito de lavar roupas em casa. No entanto, esse cenário vem mudando com a redução das áreas internas dos apartamentos, especialmente nas grandes cidades.

Em São Paulo, por exemplo, a área média de apartamentos de dois dormitórios caiu de 58 metros quadrados em 2004 para cerca de 37 metros quadrados em 2024, segundo dados mencionados pelo Click Petróleo e Gás. A diminuição do espaço disponível para áreas de serviço tem levado moradores a buscar alternativas externas para a lavagem de roupas.

Além da questão estrutural, o modelo self-service atrai consumidores pela praticidade. As lavanderias permitem lavar e secar roupas em equipamentos profissionais em um curto período, sem a necessidade de investir em máquinas próprias, manutenção, consumo de água ou energia elétrica dentro de casa.

Inserida nesse contexto de expansão do setor, a Lavland Lavanderia Express iniciou suas operações em 2023. Segundo Felipe Filipini, CEO da empresa, a proposta da rede é atender às novas demandas do consumidor urbano. “O objetivo é oferecer uma solução funcional e alinhada ao estilo de vida das cidades, com foco na eficiência do serviço e na experiência do usuário”, afirma.

Atualmente, a Lavland Lavanderia Express conta com mais de 50 unidades em operação no Brasil. A empresa projeta ampliar sua presença no país e prevê encerrar 2026 com 150 lojas inauguradas e cerca de 250 unidades comercializadas, acompanhando a tendência de crescimento observada no segmento de lavanderias de autoatendimento.

Com a consolidação do modelo em mercados internacionais e a adaptação gradual do consumidor brasileiro, a expectativa é que as lavanderias self-service se tornem cada vez mais presentes no cotidiano urbano, acompanhando as transformações nos hábitos de consumo e no perfil das moradias.