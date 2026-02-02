Ramo têxtil eleva produção para foliões neste Carnaval 2026

Com a chegada do Carnaval 2026, a indústria brasileira estima um aumento no faturamento, seguindo os mais de R$ 5,7 bilhões movimentados só no ano passado, de acordo com a Riotur. Entre os setores, o ramo têxtil, de calçados e acessórios, com ênfase na moda leve, esportiva e temática, estima um aumento de 5%, segundo a Empresa de Turismo do Município do Rio.

Ainda de acordo com o órgão, a expectativa é que a Sapucaí receba em torno de 8 milhões de foliões em ensaios técnicos e em blocos oficiais neste ano, esperando o aumento de quase 18% no número de turistas na cidade para pular o Carnaval 2026, impactando nas tendências e formas dos comerciantes aumentarem seus lucros nesse período de folia. É o que indica o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que detalha as tendências e oportunidades de negócios para esse período de festas, principalmente no ramo têxtil.

Entre as tendências que se destacam no setor, o protagonismo vai para as roupas com franjas, peças metalizadas, tecidos como lamê e tramas brilhosas para destacar roupas, acessórios e adereços, e ainda enfatiza que principalmente neste ano, a procura por personalização de abadás tende a crescer, além de quem atua na moda praia e fitness que pode apostar em croppeds, body e top, por exemplo.

Tais tendências vão de encontro com dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), que prevê um crescimento de 1,1% em 2026 e, dentro dessa margem, o Carnaval se mostra um dos fatores responsáveis por esse aumento mesmo com as pressões sofridas pela maior presença do mercado exterior no comércio.

Entre os responsáveis pela movimentação do mercado têxtil voltada para o Carnaval em 2026, o coordenador de marketing da Gráfica FuturaIM, Victor Nakamura, enxerga como oportunidade as projeções positivas da indústria e indica que um foco maior no setor de moda/acessórios pode se tornar uma das tendências do ano.

“No passado, o mercado enxergava materiais como abadás e coletes como peças simples e que não se encaixavam nos orçamentos para o Carnaval, mas agora com uma procura constante das empresas para eventos e festas em geral, sua relevância se tornou maior, fazendo com que o investimento no ramo têxtil se tornasse necessário”, afirma.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado gráfico, Nakamura afirma que, não só a mente do cliente tornou-se outra pelo grande acesso às informações, como também a procura por itens personalizados de baixa tiragem faz com que a população busque por produtos que possam ser feitos por eles mesmos para cair na folia.

“Um dos pontos principais que tivemos que nos adaptar de acordo com o mercado, foi a procura maior do público por poucas tiragens e mais possibilidades de mudanças. Hoje podemos oferecer abadás e camisetas totalmente personalizáveis, atendendo demandas do varejo que antes não eram supridas e, consequentemente, contribuindo com o fluxo do faturamento durante o Carnaval”, completa.

Estar atento às expectativas do mercado e o que se encaixa nas novas tendências ou “trends” do público pode se tornar um caminho viável para a indústria, investindo em tecnologia e melhorias em seus processos de compra, entendendo melhor o seu cliente e trazendo soluções vendáveis, independente da época ou evento principal realizado durante o ano.