Franquias de bairro lideram o crescimento do food service

O food service brasileiro deve manter um ritmo consistente de crescimento em 2026, impulsionado principalmente pelas franquias de bairro. Em um cenário de consumo mais racional e conectado à rotina das famílias, modelos baseados em conveniência, proximidade com o consumidor e preços acessíveis tendem a ganhar ainda mais relevância.

Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) reforçam esse movimento. Segundo a entidade, o setor de franquias de alimentação apresentou crescimento de 15,6% no faturamento em 2024, mantendo desempenho positivo também em 2025, com avanço tanto em número de operações quanto em volume financeiro. O segmento de food service segue entre os principais vetores de expansão do franchising brasileiro, conforme dados disponíveis no Desempenho do Franchising Brasileiro, divulgado pela ABF.

Análises de entidades e consultorias especializadas do setor, como a Associação Brasileira de Franchising (ABF), a Galunion — consultoria especializada em food service, hospitalidade e varejo alimentar — e estudos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apontam que esse avanço está diretamente ligado à valorização do consumo local e ao fortalecimento de formatos de negócio mais enxutos. Franquias com menor CAPEX, operações simplificadas e presença em regiões residenciais têm se mostrado mais resilientes, especialmente em períodos de maior cautela econômica. Tendências mapeadas pela Galunion em seus estudos de mercado sobre pequenos negócios e franquias indicam que esses modelos devem continuar em alta até 2026.

Atenta a esse cenário, a Fábrica de Bolo Vó Alzira inicia o ano com um planejamento estratégico de expansão estruturado, priorizando bairros residenciais e cidades com forte consumo local. A estratégia da marca está alinhada às tendências apontadas pela ABF, que destacam a busca por crescimento sustentável, rentabilidade das unidades e maior proximidade com o consumidor final.

“Mais do que abrir novas unidades, nosso objetivo é crescer com qualidade, garantindo que cada loja seja um negócio saudável desde o primeiro mês”, afirma Tatiana Lanna, CEO da Fábrica de Bolo Vó Alzira. Segundo a executiva, o planejamento da rede envolve desde a escolha criteriosa dos pontos comerciais até o suporte contínuo aos franqueados, garantindo eficiência operacional e padronização.

Com um modelo de franquia estruturado, produtos voltados ao consumo recorrente e atuação em regiões residenciais, a Fábrica de Bolo Vó Alzira está alinhada às tendências que apontam para o fortalecimento das franquias de bairro no food service brasileiro em 2026.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira



Fundada em 2007, a Fábrica de Bolo Vó Alzira nasceu a partir de uma receita de bolo de iogurte criada por Alzira Ramos, no Rio de Janeiro. Atualmente, a rede conta com mais de 300 unidades em operação em todo o Brasil e oferece cerca de 80 variedades de produtos, sempre valorizando receitas afetivas, sabor caseiro e inovação.