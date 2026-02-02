Tecnologia de filtragem chinesa cresce no mercado brasileiro

Com a crescente demanda por eficiência hídrica, redução de passivos ambientais e substituição de barragens na mineração, a JingJin Brasil tem ampliado sua presença no país como fornecedora de soluções de desaguamento e separação sólido-líquido. A empresa é o braço no país da multinacional chinesa JingJin Equipment Inc., uma das maiores fabricantes de filtros prensa do mundo, com presença em mais de 120 países e atuação nos setores de mineração, saneamento e tratamento de efluentes industriais. A companhia oferece tecnologias de filtragem e soluções de separação sólidos-líquidos, contando com estoque de peças e um suporte técnico especializado em território nacional, o que facilita o fator logístico. A empresa atende demandas críticas e sensíveis, principalmente do setor mineral, ao oferecer alternativas tecnológicas que viabilizam o empilhamento a seco de rejeitos, contribuindo para a redução da dependência de barragens, tema central nas discussões sobre segurança operacional e responsabilidade ambiental no setor.

Com uma estrutura instalada no Brasil que inclui um centro de distribuição em Nova Lima, Minas Gerais, a JingJin Brasil mantém operações no fornecimento de filtros prensa e sistemas de desaguamento para os setores de mineração, saneamento e tratamento de efluentes. Segundo Wesley Xavier, CEO da empresa, o cenário de fornecimento no país é marcado por processos de contratação com forte rigor técnico e financeiro. “Temos observado um ambiente competitivo e exigente, no qual aspectos como suporte técnico, confiabilidade e prazos logísticos são fatores relevantes nas decisões de compra”, afirma. A companhia relata que tem ampliado sua carteira de clientes em diferentes segmentos industriais, principalmente em contratos voltados à substituição de barragens por tecnologias de empilhamento a seco ou por soluções com reaproveitamento hídrico.

Um dos marcos recentes dessa trajetória foi a escolha da JingJin como fornecedora de filtros prensa da planta de refino da Jervois Global, em São Miguel Paulista (SP). A unidade, atualmente em processo de reativação, é voltada ao processamento de níquel e cobalto, dois minerais críticos fundamentais para a transição energética global. A operação da Jervois é uma das poucas no Ocidente com capacidade de refino de cobalto, e sua retomada tem valor estratégico para o Brasil dentro da cadeia global de baterias e tecnologias limpas.

A atuação da JingJin também vem se expandindo no setor de saneamento, em um momento em que concessionárias buscam modernizar suas estações de tratamento de água e esgoto para atender às metas estabelecidas no Marco Legal do Saneamento. A empresa informa que seus equipamentos operam com menor consumo energético em relação a tecnologias convencionais, como centrífugas, e que contam com sistemas automatizados que reduzem a necessidade de operação contínua e intervenção manual. Segundo Wesley Xavier, CEO da JingJin Brasil, esse conjunto de características tem influenciado a tomada de decisão de operadores públicos e privados. “Nos projetos em que participamos, observamos que fatores como consumo energético, automatização, assistência técnica local e tempo de resposta têm sido considerados com maior peso nas análises técnicas e financeiras dos clientes,” detalha.

Entre as soluções mais recentes desenvolvidas pela companhia está o filtro prensa móvel, uma unidade transportável por implemento rodoviário ou skids industriais. O modelo foi projetado para operar em regiões com limitações de infraestrutura e pode ser instalado sem necessidade de fundações fixas ou obras civis complexas. Na mineração, as tecnologias da empresa têm sido aplicadas ao empilhamento a seco de rejeitos, técnica que permite substituir barragens e reduzir significativamente os riscos ambientais.

As operações correntes da companhia demonstram que seus sistemas possibilitam o reaproveitamento de até 95% da água no processo industrial. Em um ambiente regulatório mais exigente e com mudanças no perfil de investimentos da indústria, a empresa aposta na combinação entre inovação tecnológica, suporte local e escalabilidade como diferencial para ampliar sua atuação.