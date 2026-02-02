Cresce o número de profissionais que querem mudar de emprego

A mudança de carreira tem se tornado prioridade para profissionais brasileiros em 2026. De acordo com pesquisa divulgada pelo LinkedIn em janeiro, 54% dos entrevistados no país afirmaram que pretendem buscar um novo emprego ao longo do ano. O número, próximo da média global, sinaliza um movimento de reavaliação de trajetórias e objetivos profissionais.

Esse cenário ocorre em meio a um mercado mais competitivo. A elevada concorrência, a impessoalidade dos processos seletivos e a instabilidade dos modelos tradicionais de trabalho são apontadas por especialistas como barreiras à transição. Por isso, o planejamento de carreira, aliado à aquisição de novas competências, tem sido considerado essencial por quem busca se reposicionar.

Plataformas educacionais passaram a oferecer estrutura para apoiar esse processo. A 4ED, por exemplo, disponibiliza cursos voltados à prática de cada profissão, programas de mentoria e orientação especializada voltada à construção de novas trajetórias profissionais. De acordo com a instituição, a proposta é fornecer suporte técnico e estratégico a quem deseja migrar de área, com formações voltadas às exigências atuais do mercado de trabalho.

Segundo Jandreh Hofstetter, cofundador da 4ED, “mudar de carreira não começa com a inscrição em uma vaga, mas com um plano claro de aprendizado, um roteiro para sair do ponto A e chegar ao ponto B com consistência”. Ele afirma que a ausência de preparo técnico dificulta o processo. “Um plano de estudos bem estruturado organiza a energia de quem quer mudar e acelera o processo de transição”, complementa.

A pesquisa do LinkedIn também mostra que 49% dos profissionais brasileiros já adotaram formas de trabalho por projeto, contratos temporários ou consultorias. A mudança no modelo de atuação exige maior autogestão, capacidade de adaptação e organização, além das habilidades técnicas.

Nesse percurso, profissionais têm recorrido a diferentes recursos de formação e atualização, que incluem cursos, mentorias e materiais de apoio. O hábito da leitura, em alguns casos, tem sido incorporado como complemento ao desenvolvimento técnico e ao aprofundamento em temas como criatividade, estratégia e liderança.

A transição de carreira, nesse contexto, deixa de ser tratada como uma ação pontual e passa a ser vista como um processo contínuo, que exige preparação e adaptação. Com um plano estruturado, estudo direcionado e apoio especializado, profissionais buscam formas de se reposicionar diante das transformações do mercado de trabalho.

