O governante de Sharjah recebe o Grande Colar da Ordem de Camões

Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa, concedeu a Sua Alteza, o Xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, o Grande Colar da Ordem de Camões, a mais alta condecoração cultural de Portugal. Sua Alteza é a primeira figura árabe a receber a Ordem de Camões e a sexta pessoa a recebê-la em todo o mundo.

A honraria foi conferida durante uma cerimônia realizada no Palácio Presidencial, em Lisboa, e organizada pelo Presidente português. O evento contou com a presença da Xeica Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidente da Autoridade do Livro de Sharjah, além de outras autoridades. A cerimônia reconheceu a proeminente posição de Sua Alteza no cenário internacional, como figura de destaque na cultura, no pensamento intelectual e no diálogo intercultural.

Em seu discurso de abertura, o presidente de Portugal afirmou que a visita do Governante de Sharjah reflete os laços históricos de amizade entre os dois países. Destacou o compromisso pessoal partilhado com Sua Alteza em promover o diálogo cultural e a compreensão entre culturas, expressando a sua convicção de que as gerações futuras continuarão a beneficiar deste intercâmbio intelectual como um motor fundamental da inclusão social.

Dirigindo-se a Sua Alteza, o presidente Sousa disse: “Ao celebrarmos este ano o 50º aniversário das relações diplomáticas entre os Emirados Árabes Unidos e Portugal, não encontrou melhor forma de assinalar esta ocasião do que homenageando a sua personalidade iluminada e aberta, e reconhecendo o seu valioso contributo para o diálogo entre culturas, alicerçado na dedicação intelectual e na empatia partilhada.”

O presidente se referiu tambémàlonga relação entre Sua Alteza e as instituições culturais e académicas portuguesas, em particular a Universidade de Coimbra, onde o Governante de Sharjah recebeu um doutoramento honoris causa em 2018, em reconhecimento das suas contribuições académicas, literárias, culturais e humanitárias, bem como da sua investigação sobre a presença portuguesa na Ásia e no Médio Oriente. Ele acrescentou que essa relação foi ainda mais fortalecida durante a visita mais recente de Sua Alteza, que incluiu a inauguração do Centro de Estudos Árabes e da Biblioteca Digital Joanina.

Em seu discurso, o governante de Sharjah expressou sua alegria pela honraria e seu significado cultural, descrevendo-a como um reconhecimento significativo de uma nação que se destaca por seu patrimônio cultural. Ele disse: “Cada vez que visito Portugal, sinto como se estivesse na presença da própria história, viva e presente, a história das relações entre este país e o Golfo Pérsico. Através desta calorosa recepção, vejo como a história pode ser guiada para um novo rumo de cooperação e progresso construtivo.”

Sua Alteza acrescentou que a honraria reflete o orgulho na cultura árabe, a visão cultural dos Emirados Árabes Unidos e a firme convicção de Sharjah de que a cultura é uma necessidade para o progresso humano. Ele agradeceu a Portugal por sua abertura às culturas do mundo e por sua crença no diálogo entre civilizações, enfatizando que a cultura é “uma ponte que construímos com os outros, não apenas um legado que preservamos”.

O governante de Sharjah concluiu seu discurso expressando suas condolênciasàRepública Portuguesa pelas recentes vítimas da tempestade que causou diversas mortes.

O Grande Colar da Ordem de Camões, concedido por decreto soberano do presidente de Portugal, leva o nome do poeta Luís de Camões e é reservado, em seu grau mais elevado, a um número limitado de líderes cuja influência cultural se estende para além das fronteiras nacionais.

A honraria reconhece o projeto cultural liderado pelo governante de Sharjah ao longo de mais de cinco décadas, por meio do qual o conhecimento, a língua e a história serviram como pontes duradouras para o entendimento intercultural.

