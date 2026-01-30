A Fundação Wadhwani aprofunda a execução em nível estadual e municipal no Brasil para gerar 2,5 milhões de empregos e viabilizar 6 milhões de colocações até 2030, globalmente

A Fundação Wadhwani, uma organização global sem fins lucrativos focada na geração de empregos, está fortalecendo seu modelo de execução local no Brasil, aproximando a entrega dos ecossistemas estaduais e municipais.

O foco é ampliar os resultados por meio de uma execução mais robusta, garantindo que as plataformas e os programas nacionais se traduzam em resultados tangíveis para os beneficiários no terreno. Ampliar os resultados significa mais empregos locais e mais pessoas da região empregadas. Essa abordagem permite uma execução mais rápida, maior transparência na prestação de contas e um alinhamento mais estreito entre empregadores locais, instituições de capacitação e resultados de emprego.

Por que a execução em nível estadual e municipal é importante?

Ao fortalecer a execução em nível estadual e municipal, a Fundação fica em melhor posição para:

Alinhar as iniciativas de capacitação para o mercado de trabalho com a demanda dos empregadores locais

Apoiar empreendedores promissores através de percursos relevantes a nível local

Colaborar mais estreitamente com instituições acadêmicas, organizações do ecossistema, empregadores e parceiros

Melhorar a velocidade, a coordenação e a responsabilização pelos resultados

Ao longo dos últimos 9 anos de atuação no Brasil, a Fundação construiu um forte impacto prático. A cada ano, ela apoia 12.000 alunos para que se tornem aptos ao mercado de trabalho por meio de capacitação profissional e possibilita que 19.000 estudantes, aspirantes a empreendedores e empresas iniciem, sobrevivam e cresçam por meio de seus programas de empreendedorismo.

Operando por meio de um modelo duplo para máximo impacto, as plataformas nacionais democratizam o acesso e permitem a expansão, enquanto as equipes estaduais e municipais se concentram na execução, coordenação e engajamento do ecossistema. Para apoiar essa mudança, a organização está sendo reestruturada para fortalecer a execução local e alinhar as capacidadesàestratégia.

Foco Aprimorado no Ecossistema do Brasil

Como parte dessa abordagem, a Fundação está concentrando seus esforços em um ecossistema prioritário no Brasil, com ofertas específicas concentradas em São Paulo, enquanto os acordos já estabelecidos nos níveis federal e estadual continuarão a ter alcance nacional. Isso possibilita um engajamento mais profundo com os parceiros locais, uma coordenação mais eficaz e uma responsabilidade mais clara pelos resultados, ajudando a traduzir os programas em empregos e oportunidades onde eles são mais necessários.

As lições aprendidas com a execução neste ecossistema prioritário irão orientar o aprimoramento e a expansão do modelo para outros ecossistemas estaduais e municipais ao longo do tempo, garantindo que a escala seja impulsionada pelo que funciona localmente.

Continuidade dos Programas e Parcerias

Todos os programas existentes continuam no Brasil, incluindo capacitação para o mercado de trabalho, Ignite e apoio ao empreendedorismo, sem interrupção dos projetos em andamento.

Ao comentar sobre a abordagem, Ajay Kela, CEO e membro do Conselho da Fundação Wadhwani, afirmou: “Nossa missão é criar empregos e melhorar a qualidade de vida em larga escala. No Brasil, estamos fortalecendo a execução ao trabalharmos mais de perto com os ecossistemas estaduais e municipais, enquanto continuamos a oferecer nossos programas em nível nacional a custo zero por meio de parcerias sólidas. Isso acelerará os resultados, criando mais empregos localmente e inserindo mais pessoas qualificadas no mercado de trabalho,àmedida que avançamos em direção às nossas metas para 2030.”

O que isso significa para parceiros e beneficiários?

Parceiros e beneficiários no Brasil continuarão a ter acesso ininterrupto a todos os programas a custo zero, com uma coordenação local mais claraàmedida que a execução se aproxima dos ecossistemas estaduais e municipais.

Perspectivas futuras

Ao aproximar a execução dos ecossistemas estaduais e municipais, essa abordagem garante que os programas se traduzam em mais empregos locais, caminhos mais claros para o emprego e o empreendedorismo e resultados mais consistentes para as pessoas e comunidades ao longo do tempo.

