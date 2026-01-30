Programa da Abrafiltros recicla mais de 50 milhões de filtros de óleo usados

O programa Descarte Consciente Abrafiltros, de logística reversa de filtros usados do óleo lubrificante automotivo, desenvolvido pela Associação Brasileira das Empresas de Filtros Automotivos, Industriais e para Estações de Tratamento de Água, Efluentes e Reúso (Abrafiltros), continua avançando pelo país e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor automotivo. Implantado atualmente em quatro estados — São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, o programa já reciclou 52.552.835 filtros até novembro de 2025.

O volume total reciclado de mais de 52 milhões representa uma média de mais de 4 milhões de filtros por ano, o que se traduz em aproximadamente 337 mil filtros por mês, 11 mil por dia, ou cerca de 460 filtros a cada hora desde o seu início. Este montante já ultrapassa a frota circulante de veículos no Brasil, reunindo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, que reúne 48.080.877 de unidades, conforme estudo do Sindipeças.

Essa consistência e volume diário de reciclagem mostram o compromisso contínuo e ininterrupto com a sustentabilidade e a gestão responsável de resíduos de produtos pós-consumo.

“O Descarte Consciente Abrafiltros foi criado em 2012, para atender à legislação ambiental estadual de São Paulo, que incluiu o filtro usado do óleo lubrificante automotivo, classificado como Resíduo Perigoso Classe I, como alvo da logística reversa, não contemplado na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Depois foi ampliando para outros estados, conforme os avanços das legislações”, afirma João Moura, presidente-executivo da Abrafiltros.

Em operação no estado de São Paulo desde 2012, o programa foi ampliado, em 2013, para o Paraná, avançou em 2015 para o Espírito Santo e, em 2020, chegou ao Mato Grosso do Sul. “As legislações ambientais estão avançando e novos estados devem entrar no programa, assim como o Amazonas, que já conta com o Decreto Estadual 50.890/24 e fará o projeto-piloto em um futuro próximo, a depender da aprovação da proposta de implantação pelos órgãos ambientais”, comenta Marco Antônio Simon, gestor do programa Descarte Consciente Abrafiltros, ressaltando que as legislações ambientais estaduais devem incluir os filtros usados do óleo lubrificante automotivo entre os produtos alvo da logística reversa.

Simon explica que, como o consumidor no Brasil não costuma realizar a substituição de filtros em casa, a coleta é feita diretamente nos geradores — postos de combustíveis, centros automotivos, concessionárias de veículos e oficinas, sendo realizada pelas empresas do Grupo Supply Service, que também trata, processa e dá o destino ambientalmente adequado aos resíduos. “Nada vai para aterros sanitários: o metal, 23%, é encaminhado para siderúrgicas; o OLUC — Óleo Lubrificante Usado Contaminado, 2%, segue para rerrefino; e a maior parte dos resíduos, 75%, entre eles, elementos filtrantes e vedações, para coprocessamento em cimenteiras, para geração energética e uso das cinzas (clínquer) na fabricação do cimento”, esclarece.

Segundo Simon, a logística reversa é de custo elevado, totalmente pago pelas 38 empresas participantes do programa, que coletam e reciclam os filtros proporcionalmente à quantidade que comercializam nos estados nos quais atuam e há regulamentação, conforme as metas gradativas e abrangência geográfica nos Termos de Compromisso estabelecidos com as Secretarias de Meio Ambiente estaduais. “As metas vêm sendo alcançadas desde o início do programa, permitindo que as empresas participantes do Descarte Consciente Abrafiltros estejam em pleno cumprimento da legislação, evitando multas e sanções ambientais”, enfatiza.