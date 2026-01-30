Reciclagem correta de eletroeletrônicos movimenta a cadeia produtiva

A logística reversa consiste na organização do fluxo de retorno de produtos e materiais após o uso, possibilitando seu reaproveitamento, reciclagem ou reindustrialização. Esse processo reduz a necessidade de extração de matérias-primas, recupera valor econômico que antes se perdia e mitiga impactos ambientais.

O Brasil é o maior gerador de resíduo de eletroeletrônico na América Latina, com cerca de 2,4 milhões de toneladas por ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). A estruturação de sistemas de logística reversa, impulsionados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e por acordos setoriais, envolve fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes.

A reciclagem de eletroeletrônicos tem ganhado protagonismo no avanço da economia circular no Brasil, movimentando a economia local, criando oportunidades de trabalho e ampliando o acesso da população ao descarte ambientalmente adequado.

“A participação do consumidor é determinante para o sucesso da logística reversa. O consumidor brasileiro já demonstrou, em outras frentes, capacidade de engajamento quando entende o impacto de suas escolhas. Reciclar o lixo eletrônico é uma das ações mais importantes para a preservação do meio ambiente, especialmente devido à rápida obsolescência de dispositivos eletrônicos detentores de metais pesados”, salienta Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.



A Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) reforça esse movimento ao operar mais de 4,2 mil pontos de recebimento em aproximadamente 1,3 mil municípios, além de promover campanhas de arrecadação que expandem o alcance da logística reversa em territórios de diferentes portes.



“O avanço da economia circular é estratégico para o país. A reciclagem de eletroeletrônicos gera valor, fomentando novas oportunidades de negócios, destaca Fernando Rodrigues, gerente de relações institucionais da ABREE. “Nosso compromisso é ampliar cada vez mais a capacidade de atendimento da logística reversa, conectando fabricantes, importadores, gestores e recicladores para transformar resíduos em recursos”, complementa.

Os famosos 5 Rs da sustentabilidade (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar) já fazem parte da mentalidade do consumidor moderno e as empresas que desenvolverem rapidamente a economia circular terão uma forte vantagem competitiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A educação ambiental promove a logística reversa, incentivando as pessoas a contribuírem para o reaproveitamento dos materiais e componentes desses equipamentos na fabricação de novos produtos, promovendo a economia circular e reduzindo a necessidade de extração de recursos naturais”, conclui Vininha F. Carvalho.