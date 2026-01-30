NIQ lança estrutura inovadora que expõe bilhões perdidos na lacuna entre fala e ação

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) anunciou hoje o lançamento da sua estrutura para medir a lacuna entre a fala e a ação, uma métrica comportamental inovadora estabelecida para transformar como as marcas e os varejistas entendem os consumidores modernos e navegam por um desafio urgente: os consumidores falam uma coisa, mas compram outra. Com a incerteza econômica, mudanças nas prioridades e tomadas de decisão cada vez mais impulsionadas por valor que estão alterando os hábitos dos consumidores, essa crescente desconexão tem custadoàindústria mais de 13 bilhões de unidades de vendas nos últimos cinco anos, perdas que muitas empresas não podem mais ignorar.

Ao unificar profundos insights de atitude com dados verificados de compras em mais de 25 mercados globais, a estrutura da fala-ação fecha essa lacuna e expõe onde as marcas estão perdendo momentum, onde se encontra a demanda não atendida e onde as oportunidades se multiplicam silenciosamente. As marcas e os varejistas agora podem quantificar a lacuna entre o que os consumidores acreditam e o que eles compram, e comercializar ou criar produtos que entregam valor para o consumidor correto, maximizar retenção de preço e entregar crescimento de volume unitário.

"As marcas e os varejistas não podem mais se dar ao luxo de navegar usando metade do compasso. A estrutura da fala-ação fornece a verdade comportamental baseada nos padrões reais de compra a fim de ajudar nossos clientes a defender preços, recuperar volume e desbloquear crescimento com precisão", afirmou Marta Cyhan-Bowles, diretora de comunicações e chefe do centro de excelência de marketing global da NIQ.

Essa nova estrutura se aplica perfeitamente a várias categorias, coortes, mercados e requerimentos, e pode ser ponderada para refletir as prioridades específicas da marca. Como ela sempre se atualiza através da rede de painéis globalmente conectados da NIQ, as empresas podem acompanhar como as mudanças em sentimento, como as mensagens ou como as macroforças remodelam o comportamento do consumidor ao longo do tempo. Não é apenas um diagnóstico; é um mecanismo de receita vivo e que pode ser repetido.

A metodologia de associação exclusiva da NIQ possibilita que os líderes vejam não só onde a intenção do consumidor não se transforma em ação, mas também o "por quê" e o que se deve fazer para reduzir essa distância de forma lucrativa.

"Esta é a lacuna mais clara entre o que os consumidores acreditam e o que eles compram", afirmou Troy Treagan, chefe de produtos da NIQ. "Há anos, os líderes podiam somente adivinhar por que a intenção não se traduzia em ação. Agora, eles podem ver os fatores envolvidos nessa lacuna, quantificar seu impacto financeiro e tomar medidas impulsionadas por dados para fechá-la. Qualquer empresa procurando recuperar o momentum em 2026 deve ter essa estrutura no centro das suas decisões".

A estrutura que mede a lacuna entre a intenção e a ação está agora disponível globalmente como parte do conjunto Full View™ da NIQ. Para saber mais, acesse niq.com/say-do-framework.

Sobre a NIQ

A NIQ é referência global em inteligência do consumidor, ajudando empresas a entender de forma completa o comportamento de compra e revelando novas oportunidades de crescimento. Presente em mais de 90 países, nossa cobertura alcança cerca de 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos de consumo. Com uma visão integrada do varejo e os insights mais completos do mercado — aliados a análises avançadas em plataformas de última geração — a NIQ entrega a Full View™, a visão total do consumidor.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

© 2026 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

#NIQ-General

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260129765873/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contatos para a mídia: media.relations@niq.com