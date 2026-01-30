Jovens priorizam bem-estar e movimentam mercado de wellness

Avaliado em US$ 2 trilhões (R$ 10,5 trilhões, na cotação atual), o mercado global de wellness (bem-estar) é impulsionado por millennials (nascidos entre 1981 e 1996) e pessoas da geração Z (nascidos entre 1997 e 2012). Estes estão priorizando aspectos como nutrição, condicionamento físico e saúde mental. A avaliação é de um relatório de 2025 da consultoria McKinsey & Company.

Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 30% dos millennials e dos indivíduos da geração Z dizem priorizar o bem-estar “muito mais” atualmente do que um ano antes da pesquisa. Em relação a pessoas de gerações mais velhas, a porcentagem cai para 23%, revela o relatório.

“Essas gerações passaram a enxergar a saúde de forma muito mais ampla e integrada. Ao contrário das gerações anteriores, que normalmente associavam saúde apenas à ausência de doenças ou à necessidade de tratamento, a geração Z e os millennials entendem a saúde como um estado contínuo de equilíbrio físico, mental e emocional”, afirma Thais Figueredo, farmacêutica e responsável técnica da Quantum Nutrition. A empresa é especializada na comercialização de suplementos vitamínicos para desempenho físico, mental, metabolismo, controle de peso, entre outros.

Para esses públicos, cuidar da saúde faz parte do dia a dia, da rotina e da identidade pessoal. Não se trata apenas de reagir a um problema, mas de construir qualidade de vida, energia, bem-estar e longevidade ao longo do tempo, acrescenta Figueredo.

Embora a pesquisa da McKinsey tenha sido feita com pessoas da China, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, a especialista da Quantum diz que a mudança de cultura das gerações mais novas em relação à saúde também é sentida no Brasil. Isso, consequentemente, impacta o consumo de produtos como os suplementos.

Ela avalia que o fácil acesso à informação permitiu que as pessoas tivessem mais contato com conteúdos sobre saúde, prevenção e autocuidado. Além disso, eventos globais, como a pandemia de Covid-19, mudanças no mercado de trabalho, maior pressão emocional e o ritmo acelerado da vida moderna trouxeram uma consciência maior sobre a importância de cuidar do corpo e da mente.

“Alimentação, suplementação, atividade física e saúde mental passaram a ser entendidas como partes de um contexto geral em prol de uma vida mais saudável. Hoje, é comum que esses públicos compreendam que uma alimentação equilibrada influencia diretamente a energia, o humor e o desempenho; que a suplementação pode apoiar deficiências nutricionais e a rotina intensa; que o exercício físico impacta tanto o corpo quanto a mente; e que a saúde mental é fundamental para sustentar qualquer estilo de vida saudável”, analisa a farmacêutica.

Além disso, são públicos altamente conectados, que compartilham experiências, influenciam decisões de consumo e valorizam marcas que se posicionam de forma transparente e alinhada aos seus valores.

“Esse movimento coletivo acelerou a expansão do mercado wellness em diferentes frentes e países e gerou uma tendência cada vez maior das marcas se conectarem com as pessoas”, pontua ela.

Nesse contexto, Figueredo acredita que as marcas estão sendo desafiadas a ir além do produto em si. Hoje, é fundamental oferecer soluções que façam sentido na rotina das pessoas, com comunicação clara, educativa e transparente. O resultado é o desenvolvimento de produtos mais personalizados, experiências completas e narrativas que dialoguem com propósito, estilo de vida e bem-estar real.

“Mais do que tendências passageiras, estamos falando de uma transformação cultural profunda, que coloca o cuidado com a saúde, equilíbrio, qualidade de vida e performance no centro das decisões. Empresas que conseguem entender as expectativas do público e traduzir isso em portfólio, linguagem e posicionamento se destacam nesse novo cenário”, declara a farmacêutica.

