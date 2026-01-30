Nova linha da Gold Spell supera expectativas de vendas

A Gold Spell Cosméticos lançou oficialmente a linha capilar Laranja Poderoso, que apresentou forte desempenho comercial já no primeiro dia de vendas. O estoque foi esgotado em menos de duas horas após o início da oferta, resultado da atualização da fórmula dos produtos, que agora incorporam o composto exclusivo da marca, o Capillenzine, desenvolvido para auxiliar no crescimento saudável dos fios.



Anderson Morais, CEO da Gold Spell, comemora o desempenho comercial e afirma que as expectativas foram superadas. “Havíamos planejado um estoque que durasse pelo menos 24 horas”, compartilha.



De acordo com o executivo, durante o desenvolvimento da linha, a marca priorizou produtos de alta performance aliados a um posicionamento de preço mais acessível. Inicialmente, os itens foram enviados a criadoras de conteúdo com o objetivo de despertar o interesse de um público que ainda não conhecia a linha.

“Essa estratégia de marketing refletiu diretamente no comportamento de vendas do lançamento”, analisa.



Em 2023, o Brasil voltou a figurar entre os três maiores mercados globais de produtos para cuidados com os cabelos, ultrapassando o Japão e ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

Segundo dados da Euromonitor International, divulgados pela Associação Brasileira da Embalagem (ABRE), em 2023 o setor movimentou R$ 28,2 bilhões no país, o que representa um crescimento de 11,9% em relação a 2022. Até 2028, a expectativa é de que o mercado mundial cresça 35,1%, enquanto, no Brasil, a alta estimada é de 54,5%, com faturamento projetado de R$ 43,6 bilhões.

Evolução de uma linha já conhecida pelo consumidor



A Linha Poderosa sempre apresentou forte aceitação entre os consumidores da Gold Spell. Desde o desenvolvimento inicial dos produtos, a empresa investiu em tecnologia para atender aos objetivos propostos, mas identificou a oportunidade de aprimorar a fórmula sem descaracterizar um item já bem estabelecido junto ao público.

“A proposta foi evoluir o que já funcionava. Assim surgiu a linha Laranja Poderoso, com foco em maior potência e hidratação, além de nova embalagem, aplicadores atualizados e um posicionamento de preço acessível”, conta o CEO.

O lançamento da linha Laranja Poderoso reforça o posicionamento da Gold Spell no segmento de cuidados capilares ao ampliar sua atuação em diferentes faixas de preço.

De acordo com Anderson, a marca é tradicionalmente associada a produtos de ticket médio mais elevado e, agora, passa a atender também um público que busca opções mais acessíveis, sem abrir mão da alta performance, estratégia que pode fortalecer sua competitividade e ampliar o alcance no mercado.

No campo da inovação e do desenvolvimento de ativos próprios, o executivo anuncia que a Gold Spell já projeta novos investimentos para ampliar seu portfólio. A empresa está focada no lançamento de uma nova linha chamada VibraTons, voltada à coloração capilar, além do desenvolvimento de uma linha de reconstrução, buscando reforçar a estratégia de inovação contínua da marca no segmento de cuidados com os cabelos.

Para mais informações, basta acessar: https://goldspell.com.br/