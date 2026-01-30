Comunicado de Imprensa: Jannik Sinner e Allianz anunciam parceria global plurianual

O astro do tênis Jannik Sinner e o Grupo Allianz anunciaram hoje uma parceria global plurianual, com a seguradora e gestora de ativos líder do mercado se tornando parceira oficial do tetracampeão de Grand Slam. Com aproximadamente 300 milhões de fãs em todo o mundo e uma base global de fãs da ATP de um bilhão de pessoas, o tênis é o segundo esporte mais popular, atrás apenas do futebol, nos principais mercados da Allianz. Um dos pilares da colaboração é o empoderamento de crianças e jovens por meio da educação e do esporte, proporcionando-lhes maiores oportunidades de crescimento, saúde e sucesso futuro. Essa parceria também expande o envolvimento da Allianz no esporte, fomentando a conscientização e a conexão emocional com pessoas e clientes nos principais mercados da Allianz.

Allianz Global Brand Ambassador, Jannik Sinner

No cerne da parceria entre a marca de seguros mais valiosa do mundo e o atual número 2 do ranking da ATP, Jannik Sinner, estão valores compartilhados e uma crença mútua em resiliência e excelência – a capacidade de ter um desempenho consistente no mais alto nível por meio de preparação disciplinada, força mental e uma equipe forte. Esses princípios são fundamentais para a mentalidade esportiva de Sinner e estão alinhados com a dedicação da Allianz em apoiar pessoas e organizações em momentos decisivos, garantindo seu futuro e construindo confiança para o amanhã.

Jannik Sinnerdisse: “Estou muito feliz em anunciar esta parceria com a Allianz. Ao longo dos anos, aprendi que o sucesso no esporte, assim como na vida, é forjado por meio da resiliência, da preparação e da disposição de ir além da zona de conforto. Uma equipe forte impulsiona cada conquista – eles me incentivam e me apoiam, trabalhando duro dia após dia para melhorar dentro e fora das quadras. Sei que a Allianz compartilha dessa visão e estou ansioso para construir uma colaboração com eles, especialmente por meio da parceria com a minha Fundação."

Oliver Bäte, CEO da Allianz SE,afirmou: “Na Allianz, a confiança está no centro da nossa missão de capacitar indivíduos e organizações para um futuro melhor. Estamos muito felizes em firmar parceria com Jannik, cujos valores de autenticidade, resiliência e excelência refletem os nossos. Essa colaboração fortalece nossas parcerias esportivas já consolidadas e reforça nossa dedicação em nutrir o potencial da próxima geração, capacitando crianças e jovens a enfrentar um mundo em constante transformação com confiança e otimismo. Juntos, construímos um futuro alicerçado na confiança e no sucesso compartilhado.”

Giacomo Campora, CEO da Allianz Itália,comentou: “A Allianz Itália se orgulha de apoiar um campeão italiano extraordinário como Jannik Sinner. Ele é reconhecido mundialmente não apenas como atleta, mas como um exemplo de espírito esportivo, simplicidade, estilo e determinação para alcançar seus objetivos. A busca constante pela excelência,àqual Jannik aspira, é a mesma que motiva as pessoas da Allianz em seu trabalho diário. Hoje, iniciamos essa jornada ao seu lado, com o objetivo de crescermos juntos.”

O slogan “Estamos aqui para servir” resume o espírito e os valores unificados da Allianz e de Jannik Sinner. Essa mensagem será amplamente divulgada em campanhas com Sinner como Embaixador Global da Marca Allianz, alcançando clientes, funcionários, parceiros de distribuição e fãs em todo o mundo. A colaboração também se estende ao apoio da AllianzàFundação Jannik Sinner, promovendo programas que utilizam educação e esporte para capacitar crianças a explorar o mundo e seu lugar nele.

A Allianz amplia o portfólio de parceiros globais de Sinner, que inclui marcas como Rolex, Nike, Gucci, Lavazza e Explora Journeys. Sinner inicia 2026 após uma temporada de 2025 excepcional, na qual conquistou seis títulos, incluindo o Aberto da Austrália, Wimbledon e as Finais da ATP, além de chegar às finais de todos os quatro torneios do Grand Slam.

Parcerias esportivas da Allianz

A Allianz é parceira dos Movimentos Olímpico e Paralímpico desde 2021 e continuará sendo até 2032, desempenhando um papel fundamental como Seguradora oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. Há mais de 25 anos, a Allianze stabeleceu uma parceria com o FC Bayern München e também colabora com centenas de clubes e associações esportivas locais em seus mercados nacionais. Como parte de seu posicionamento e programa Poder da Unidade, a Allianz acredita no poder do esporte para unir milhões de atletas e torcedores em competições pacíficas e para transcender barreiras sociais e culturais, o que é ainda mais importante em um mundo cada vez mais dividido e polarizado.

Sobre a Fundação Jannik Sinner

Fundada em 2025, a Fundação Jannik Sinner acredita que a educação e o esporte podem transformar a vida de uma criança. Inspirada pelas pessoas e oportunidades que moldaram a própria jornada de Jannik Sinner, a Fundação estabelece parcerias com organizações globais e locais confiáveis ??para remover barreiras e proporcionar às crianças em todo o mundo acessoàeducação e ao esporte.

A fundação apoia programas educacionais e iniciativas esportivas que promovem o crescimento pessoal e capacitam as crianças a prosperarem mental e fisicamente, ajudando-as a atingir seu pleno potencial e a adotar estilos de vida saudáveis ??e ativos.

Para mais informações, acesse: www.janniksinnerfoundation.org.

Sobre a Allianz

O Grupo Allianz é uma das principais seguradoras e gestoras de ativos do mundo, atendendo clientes particulares e corporativos em quase 70 países. Os clientes da Allianz se beneficiam de uma ampla gama de serviços de seguros pessoais e corporativos, que vão desde seguros patrimoniais, de vida e saúde até serviços de assistência, seguros de crédito e seguros empresariais globais. A Allianz é uma das maiores investidoras do mundo, administrando cerca de 761 bilhões de euros* em nome de seus clientes de seguros. Além disso, nossas gestoras de ativos, PIMCO e Allianz Global Investors, administram cerca de 1,9 trilhão de euros* em ativos de terceiros. Graçasànossa integração sistemática de critérios ecológicos e sociais em nossos processos de negócios e decisões de investimento, estamos entre os líderes do setor de seguros no Índice de Sustentabilidade Dow Jones. Em 2024, mais de 156.000 funcionários alcançaram um volume total de negócios de 179,8 bilhões de euros e um lucro operacional de 16 bilhões de euros para o Grupo.

*Em 30 de setembro de 2025.

