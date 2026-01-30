Esri obtém certificação ISO, reforçando compromisso com segurança de dados

A Esri, líder global em inteligência de localização, recebeu a certificação ISO/IEC 27001:2022. Essa certificação permite que os usuários do ArcGIS da Esri atendam aos requerimentos regulatórios locais e de residência de dados, e garante que as práticas de segurança na Esri estejam em conformidade com os requerimentos definidos pela Organização Internacional de Normalização (ISO, International Organization for Standardization).

A certificação ISO/IEC 27001:2022 fornece uma estrutura globalmente reconhecida para o estabelecimento, a implementação, a manutenção e a melhoria continua de um sistema de gestão de segurança da informação. A certificação da Esri demonstra que seu sistema preserva a confidencialidade, integridade e disponibilidade das plataformas, dos serviços e dos aplicativos usados para processar, transmitir e armazenar ativos de clientes.

"À medida que as empresas navegam simultaneamente por crescentes ameaças cibernéticas e complexos regulamentos de residência de dados, nossa certificação fornece a garantia fundamental de que mantemos os rigorosos padrões de segurança requeridos hoje", afirmou Michael Young, diretor de segurança de informações-produtos na Esri. "E especialmente na sequência do relatório de Previsões de 2025 da empresa de análises Forrester, de que os custos com crimes cibernéticos alcançariam $12 trilhões, obter essa certificação reflete a resposta proativa da Esri a um complexo ambiente global de segurança".

A certificação ISO/IEC 27001:2022 garante que as infraestruturas da plataforma ArcGIS Location e ArcGIS Online da Esri foram avaliadas e auditadas de forma crítica por uma entidade terceirizada. Para saber mais sobre o compromisso da Esri com segurança, privacidade e transparência, acesse a central de confiança do ArcGIS.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

Copyright© 2026 Esri. Todos os direitos reservados. A Esri, o logotipo de globo da Esri, The Science of Where, ArcGIS, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na União Europeia ou outras determinadas jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços mencionados aqui podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas dos proprietários das respectivas marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260129308892/pt/

Jo Ann Pruchniewski

Relações Públicas, Esri

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Celular: 301-693-2643 | E-mail: jpruchniewski@esri.com