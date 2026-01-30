Volta às aulas reacende alerta sobre alergias infantis

Com a volta às aulas, famílias de crianças com alergias alimentares entram em um período de atenção redobrada. Um problema sério de saúde, essas alergias são a principal causa de anafilaxia notificada no Brasil. Segundo levantamentos recentes da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), reações exacerbadas a alimentos respondem por 42,1% das hospitalizações por anafilaxia, condição grave e potencialmente fatal. Já dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apontam que esse tipo de alergia provoca cerca de 30 mil emergências domiciliares, 2 mil hospitalizações e 150 mortes todos os anos.

Embora qualquer alimento possa desencadear uma reação alérgica, a maioria dos casos de anafilaxia está associada ao consumo de leite de vaca, ovo, amendoim, castanhas, peixes, crustáceos, soja, trigo e gergelim. Além disso, o problema é mais frequente na infância, idade na qual, de acordo com dados da ASBAI, as alergias alimentares são cerca de duas vezes mais incidentes do que em adultos.

Fora de casa, o risco se torna ainda maior, estudos divulgados pela Agência Brasil indicam que 70% das reações alérgicas severas são relativas a refeições feitas fora do ambiente doméstico. Na infância, esse cenário é ainda mais sensível, já que uma parcela significativa das refeições ocorre em escolas e creches. Nesses espaços, circulam alimentos de múltiplas origens, os feitos ali e os trazidos de casa pelos diversos alunos, sem um controle rigoroso dos ingredientes utilizados. Além disso, o uso de utensílios comuns e superfícies compartilhadas somado à dinâmica da própria convivência infantil, ampliam as chances de ingestão acidental. A volta às aulas reacende todas essas preocupações entre as famílias.

O diagnóstico de uma alergia alimentar na infância costuma impactar toda família e exige um nível constante de atenção no dia a dia. A adaptação da alimentação pode ser um desafio, principalmente quando as reações estão associadas a ingredientes como leite, ovo e trigo, presentes no preparo de tantos pratos. Por isso, é comum que esses alimentos não sejam completamente excluídos das casas, o que aumenta o risco de contaminação cruzada (quando um alimento seguro entra em contato, podendo ser até indireto, com a substância causadora da alergia).

