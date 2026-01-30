Shopee vai capacitar 100 mil empreendedores em 2026

A Shopee reforça seu investimento de longo prazo nas micro, pequenas e médias empresas brasileiras, aumentando em quatro vezes o valor destinado a iniciativas de capacitação e incentivos comerciais para vendedores ao longo de 2026. Ao intensificar o suporte para os empreendedores locais, que já são responsáveis por mais de 90% das vendas na plataforma, a Shopee quer oferecer o conhecimento e as ferramentas para que as PMEs cresçam de forma sustentável na economia digital.

“Nosso papel vai além de conectar consumidores e vendedores. Somos um parceiro do empreendedor. Ao investir em tecnologia, capacitação e benefícios, geramos mais oportunidades e fomentamos o ecossistema de e-commerce como um todo”, afirma Felipe Lima, head de Desenvolvimento de Negócios da Shopee no Brasil. “Nosso foco é ajudar o lojista em todos os estágios de sua jornada, do início ao crescimento sustentável do negócio”, complementa.

Capacitação em escala nacional

Na frente de educação, a empresa expandirá seus programas de capacitação para treinar mais de 100 mil vendedores ao longo do ano em uma série de eventos presenciais, online e parcerias institucionais. O programa “Shopee na Estrada”, iniciativa itinerante que leva conteúdos técnicos e sessões de mentoria aos principais polos econômicos do país, terá seu alcance ampliado com mais de 50 edições previstas para 2026.

A empresa também segue ampliando seu impacto por meio de parcerias com instituições como o Ministério do Empreendedorismo (MEMP) e a ApexBrasil para fomentar mais oportunidades. A colaboração com o Sebrae, por exemplo, resultou em uma plataforma de e-learning que ganhará novas trilhas ainda este ano.

Ferramentas para acelerar o crescimento

O investimento também abrange a ampliação de incentivos comerciais, como créditos para Shopee Ads e o Programa de Afiliados do Vendedor. Essas soluções, somadas a outras ferramentas gratuitas como Shopee Lives e Shopee Vídeos, oferecem aos lojistas formas de ampliar a visibilidade dos seus negócios na plataforma e escalar vendas. Além disso, a Shopee também trabalha em novas tecnologias, incluindo inteligência artificial para auxiliar pequenas empresas a operarem de forma mais eficiente e conveniente.

Escalando o ecossistema com melhor experiência para consumidor

Paralelamente aos investimentos para o desenvolvimento dos vendedores, a Shopee seguirá investindo de forma contínua em outras áreas estratégicas para aprimorar a experiência de todo o ecossistema. Na frente de logística, a empresa continuará a expansão de sua malha para oferecer entregas cada vez mais rápidas.

Para os consumidores, a plataforma fortalece seu investimento em benefícios como cupons de frete grátis, descontos e cashback, além de grandes campanhas. Essas iniciativas, embora não façam parte do novo investimento para vendedores, beneficiam todo o ecossistema empreendedor da Shopee e trazem ainda mais visibilidade aos lojistas.