Housi amplia atuação com foco em moradia e inovação urbana

A Housi, plataforma de moradia inteligente do Brasil, entra em 2026 ampliando sua presença em diferentes regiões do Brasil, com novos empreendimentos voltados à inovação e eficiência urbana e à melhoria da experiência do cliente. A expansão ocorre em parceria com incorporadores locais e prioriza soluções que combinam tecnologia, gestão operacional e qualidade de vida, acompanhando as transformações no modo de morar nas cidades brasileiras.

Para o próximo ano, a empresa projeta ampliar sua atuação nacional por meio de sua plataforma. A expansão será realizada em parceria com incorporadores que adotam o ecossistema Housi em seus empreendimentos, permitindo escala com padronização, eficiência operacional e previsibilidade. Ao todo, serão mais de 170 lançamentos e entregas, distribuídos por 80 cidades em 17 estados brasileiros.

Expansão nacional e capilaridade estratégica

Com uma atuação cada vez mais nacional, o crescimento da Housi em 2026 combina escala e capilaridade, avançando tanto em mercados mais maduros quanto em novas frentes de desenvolvimento pelo país. Estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia concentram parte relevante do pipeline, enquanto a plataforma também amplia sua presença em regiões como Paraná, Pernambuco, Goiás, Ceará, Pará, Piauí, Espírito Santo, Alagoas, entre outros mercados estratégicos.

Escala operacional e crescimento da base

Com os novos projetos, a Housi deverá alcançar cerca de 400 mil apartamentos com tecnologia embarcada até o final do ano, com empreendimentos voltados à inovação urbana e eficiência operacional.

O número de projetos com assinatura da plataforma também segue em expansão gradual, passando de aproximadamente 1.360 para cerca de 1.530 prédios. Ao mesmo tempo, a empresa estima que o número de incorporadores parceiros deve saltar de aproximadamente 900 para mais de 1.000 em 2026.

Solução Housi para incorporadores

Para os incorporadores, a Housi se posiciona como uma plataforma completa de aceleração de valor imobiliário, atuando desde a concepção do produto até a operação pós-entrega. A solução integra dados proprietários de demanda, inteligência de produto, tecnologia embarcada e um modelo operacional que reduz riscos, aumenta liquidez e melhora a performance do ativo ao longo do tempo.

Ao conectar os empreendimentos a uma base ativa de usuários, canais digitais de distribuição e um ecossistema de serviços, o objetivo é que o incorporador venda melhor, mais rápido e com maior previsibilidade, além de manter o ativo performando ao longo de toda a sua vida útil.

Um dos pilares desse ecossistema é o Housi Shop, marketplace integrado à experiência do morador que conecta os empreendimentos a serviços, marcas e soluções do dia a dia. Além de ampliar o valor percebido do ativo e fortalecer o relacionamento no pós-entrega, o Housi Shop contribui para a redução do custo condominial, por meio da geração de receitas recorrentes e da maior eficiência operacional, transformando o empreendimento em um hub vivo de consumo, serviços e conveniência.

“Após um período de expansão entre 2024 e 2025, entramos em 2026 com uma atuação mais consciente e estruturada. Nosso foco é construir uma plataforma capaz de escalar e digitalizar o mercado imobiliário com inteligência, previsibilidade e centralidade no cliente. A tecnologia deixa de ser apenas um meio e passa a ser a base que sustenta um novo ciclo do setor, mais eficiente, mais conectado e preparado para as transformações do futuro”, afirma Alexandre Frankel, CEO da Housi.

Senior Housi acelera atuação no público 60+

Entre os destaques do pipeline está o Senior Housi, modelo de negócio voltado ao público 60+, alinhado a uma transformação demográfica estrutural no Brasil. A solução foi desenhada para o morador brasileiro e combina moradia com serviços no formato pay-per-use, possibilidade de contratação de profissionais como acompanhantes e fisioterapeutas, além de ambientes projetados para estímulo cognitivo, socialização e longevidade ativa, tudo integrado à plataforma tecnológica da Housi.

Em 2026, estão previstos 15 empreendimentos no formato Senior Living, consolidando essa vertical como uma das frentes estratégicas de crescimento e inovação da companhia.

Vitacon como cliente estratégico e laboratório de escala

Dentro desse ecossistema, a Vitacon, empresa da qual Alexandre Frankel é presidente do conselho, figura como um dos principais clientes da plataforma Housi e atua como um laboratório de validação em escala real. Em 2026, a incorporadora prevê 13 lançamentos, todos “powered by Housi”, reforçando seu papel na experimentação de novos produtos, formatos e experiências antes da expansão nacional.

A atuação conjunta também tem foco no conceito de mobilidade urbana e uso mais inteligente da cidade. Os projetos priorizam localizações bem conectadas, com acesso facilitado a transporte público, serviços e infraestrutura urbana, estimulando deslocamentos mais eficientes e reduzindo a dependência do automóvel. Essa lógica, presente desde a concepção dos empreendimentos, amplia o acesso à cidade, melhora a qualidade de vida do morador e reforça a coerência entre inovação imobiliária, escala e impacto urbano positivo.

Mercado imobiliário entra em novo momento de confiança

O otimismo da empresa encontra respaldo no cenário macroeconômico. A expectativa de queda na taxa Selic ao longo de 2026 tende a destravar a demanda reprimida por crédito imobiliário e estimular novos investimentos.

Mesmo diante de um período recente mais desafiador, o setor imobiliário demonstrou resiliência. Com base em análises consolidadas a partir de bases públicas de mercado e estudos internos de inteligência de dados da Housi, nos últimos dez anos a valorização média dos imóveis em bairros nobres, somada à renda gerada, alcançou cerca de 13,8% ao ano, superando outros ativos financeiros relevantes, como o CDI (9,2% a.a.), o IFIX (9,6%) e o Ibovespa (12,3%). Esse contexto reforça a leitura de que o mercado imobiliário inicia um novo ciclo, agora sustentado por dados, tecnologia e novos formatos de moradia, pilares centrais da estratégia da Housi para 2026.