Dra. Talita Pompermaier assume coordenação na UniGoyazes

O curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário UniGoyazes inicia, em 2026, uma nova etapa marcada por reposicionamento estratégico, fortalecimento acadêmico e maior integração entre ciência, saúde e prática profissional de excelência. Como parte desse movimento, a instituição anuncia a médica dermatologista Dra. Talita Pompermaier como nova coordenadora do curso.

Com mais de 15 anos de atuação, a Dra. Talita Pompermaier é médica dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), com formação internacional em instituições como Harvard Medical School e Michigan University. Atua como CEO de uma das maiores clínicas dermatológicas da América Latina, com unidades em Sorriso (MT) e São Paulo, e atende pacientes do Brasil, Europa, Japão e dos Estados Unidos, sendo reconhecida nacional e internacionalmente por sua atuação em dermatologia estética, tecnologias avançadas e protocolos modernos de cuidado com a pele.

A nova coordenação integra um amplo investimento institucional voltado à qualificação do ensino, à atualização da matriz curricular e à consolidação de uma formação alinhada às demandas contemporâneas do setor. O reposicionamento do curso reflete a evolução da estética moderna, que exige profissionais com sólida base científica, visão ética e preparo técnico para atuar em um mercado cada vez mais tecnológico e exigente.

De acordo com a UniGoyazes, o novo projeto pedagógico do curso prioriza práticas supervisionadas, maior contato com tecnologias atuais, interdisciplinaridade com a área da saúde e aproximação com a realidade do mercado profissional, tanto no contexto clínico quanto no empreendedorismo.

“A estética contemporânea demanda responsabilidade, conhecimento científico e compromisso com a saúde. Esse reposicionamento reforça o papel da instituição na formação de profissionais preparados para atuar com excelência e segurança”, destaca a pró-reitora acadêmica Elizangela Santos.

Com essa nova fase, o curso de Estética e Cosmética da UniGoyazes busca consolidar-se como referência regional e nacional, oferecendo uma formação conectada às transformações do setor e às expectativas de um mercado em constante evolução.