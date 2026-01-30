Imersão auxilia descendentes a fazerem cidadania portuguesa

A Imersão Cidadania Portuguesa, que acontece no dia 3 de fevereiro de 2026, às 19h, de Brasília, de forma online e ao vivo, orienta brasileiros que têm direito à nacionalidade portuguesa a entender com clareza cada etapa do processo, simplificando questões normativas e documentais.

Estima-se que milhões de brasileiros sejam descendentes de portugueses (entre filhos, netos, bisnetos) e cônjuges de cidadãos lusitanos, o que garante a esse público o direito de requerer a nacionalidade portuguesa. O interesse pelo passaporte europeu tem crescido como alternativa para ampliar oportunidades de estudo, trabalho e mobilidade internacional.

De acordo com Luana Bastos, fundadora da Travessia Cidadania, grande parte dos descendentes ainda desconhece os caminhos corretos para exercer esse direito. “As informações estão espalhadas em leis, normas e exigências documentais, o que gera insegurança e atrasos. Nosso objetivo é organizar esse conhecimento e torná-lo acessível e prático”, afirma.

Benefícios do passaporte português

Entre as vantagens do passaporte português, destacam-se o direito de viver, trabalhar, estudar e circular livremente em qualquer um dos 27 países da União Europeia, além da isenção de vistos para destinos como Estados Unidos, Canadá e Austrália. O passaporte português ocupa atualmente o quarto lugar no ranking dos mais poderosos do mundo, de acordo com o Índice Global de Passaportes.

Segundo a especialista em cidadanias portuguesa, italiana e espanhola, Luana Bastos, trata-se de uma alternativa viável para quem deseja obter a nacionalidade sem sair do Brasil. “O processo de cidadania portuguesa é mais simples, econômico e fácil do que o de outras nacionalidades europeias”, explica.

Para ter o reconhecimento concedido, é necessário comprovar a linhagem familiar por meio de documentos como certidões de nascimento e casamento, que devem ser apresentados conforme o tipo de processo, em consulados no Brasil ou em conservatórias em Portugal.

Imersão auxilia no processo

Com o aumento da procura pela cidadania portuguesa, Luana Bastos lançou a Imersão Cidadania Portuguesa, um evento online e ao vivo que orienta descendentes e cônjuges a compreenderem cada etapa do processo com clareza, evitando erros que costumam atrasar os pedidos por anos.

A aula ocorre no dia 3 de fevereiro de 2026, às 19h (horário de Brasília), em formato online e ao vivo. O conteúdo é voltado tanto para quem ainda não iniciou o processo quanto para quem já deu entrada e precisa esclarecer dúvidas sobre documentação, prazos, custos e procedimentos.

O programa apresenta conteúdo prático focado em:



• direitos à cidadania portuguesa e comprovação da linhagem;

• documentos exigidos e onde encontrá-los;

• passo a passo para protocolar o pedido sem depender de intermediários ou viagens;

• estratégias para evitar erros comuns que atrasam os processos.

“A proposta é que, com informação estruturada e segura, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa protocolar o pedido”, detalha Luana, que atua há mais de uma década com processos de nacionalidade portuguesa, italiana e espanhola e já acompanhou centenas de reconhecimentos bem-sucedidos.

A imersão tem valor acessível e busca democratizar o acesso à informação confiável, baseada na legislação portuguesa vigente, que contempla diferentes configurações familiares.



Imersão Cidadania Portuguesa

Data: 3 de fevereiro de 2026 (terça-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Formato: online e ao vivo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações e detalhes sobre as inscrições estão disponíveis aqui.