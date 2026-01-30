Empresas e produtores ampliam uso do consórcio de pesados

O consórcio de veículos e equipamentos pesados vem sendo utilizado como alternativa para investimentos programados em bens de alto valor. A modalidade tem sido adotada por agentes dos setores de transporte, logística e agronegócio como instrumento de organização financeira voltado à expansão e à modernização de operações produtivas, com foco em decisões de médio e longo prazo.

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) indicam crescimento nas vendas de cotas, no volume de créditos comercializados e no número de participantes ativos no segmento de veículos e equipamentos pesados ao longo de 2025. Segundo a entidade, o desempenho acompanha o aumento da demanda por máquinas agrícolas, caminhões e outros bens utilizados na produção e no transporte, além da elevação do tíquete médio das operações, refletindo a relevância dos ativos envolvidos e a necessidade de renovação de frotas e equipamentos, especialmente no agronegócio.

“O consórcio de pesados tem sido utilizado de forma estratégica por produtores rurais e empresários que precisam planejar a expansão ou a modernização de suas operações”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios. Segundo ele, a previsibilidade das parcelas e o controle de caixa são fatores que contribuem para a adoção da modalidade em decisões de investimento de médio e longo prazo.

O consórcio se caracteriza pelo acesso programado a bens de alto valor, com prazos mais longos e parcelas previamente definidas, sem a incidência de juros. Esse formato permite o planejamento financeiro e a organização do fluxo de caixa, especialmente em atividades que dependem de ciclos produtivos e de sazonalidade, como a agricultura e o transporte de cargas.

“O consórcio oferece uma forma estruturada de investimento, permitindo que empresas e produtores se organizem financeiramente antes da aquisição do bem”, explica Marcelo Lucindo. Ele ressalta que a modalidade tem sido utilizada tanto para a compra de novos equipamentos quanto para a substituição gradual de ativos já existentes.

Para o executivo, com a ampliação do uso do consórcio de pesados, a modalidade se consolida como ferramenta de organização financeira e apoio à tomada de decisão em investimentos estratégicos, contribuindo para a modernização de frotas, equipamentos e operações produtivas no Brasil. “O planejamento é essencial para investimentos em bens de alto valor, e o consórcio se encaixa nesse contexto ao oferecer previsibilidade e disciplina financeira”, finaliza o CEO da Evoy.