A Zycus foi nomeada líder do Gartner® Magic Quadrant™ for Source-to-Pay Suites 2026

A Zycus, fornecedora global de tecnologia Source-to-Pay (S2P) anunciou hoje que foi reconhecida como líder doGartner® Magic Quadrant™ for Source-to-Pay Suites 2026.

Acreditamos que o relatório destaca o investimento contínuo da Zycus no Merlin Intake para otimizar a experiência do usuário e no Agentic AI para dar suporte a fluxos de trabalho como o gerenciamento de gastos indiretos por meio de negociação autônoma.

Isso está alinhado com a ideologia da Zycus em “Intake to Outcomes” (I2O): simplificar a entrada do trabalho no processo de compras, orquestrar a execução com Agentic AI , e entregar resultados com a governança e o controle adequados.

"Ser reconhecido como líder do Gartner Magic Quadrant for Source-to-Pay Suites reflete nosso compromisso de longo prazo com a inovação, os resultados para o cliente e a IA responsável", disse Aatish Dedhia, fundador e CEO da Zycus. "A Merlin Agentic AI foi projetada para ir além da automação de tarefas, rumo a fluxos de trabalho autônomos de ponta a ponta baseados em resultados, com tomada de decisão contextual, ajudando as equipes de compras a operar com mais velocidade, inteligência e confiança."

Acreditamos que o reconhecimento da Zycus pela Gartner se deve a:

A Merlin Agentic AI com foco em áreas como captação e negociação autônoma para gastos residuais

Conjunto S2P suite abrangente e orgânico

Forte confiança na marca e presença global

Satisfação superior do cliente

Baixe o Gartner® Magic Quadrant™ for Source-to-Pay Suites 2026 para ver como os fornecedores são avaliados Capacidade de Execução e Visão Abrangente e por que a Zycus está no Quadrante dos Líderes, CLIQUE AQUI

Sobre a Zycus:

A Zycus proporciona resultados concretos em compras, e não apenas transações. Sua liderança em Source-to-Pay é reconhecida de forma independente por analistas renomados e clientes em todo o mundo.

Ao ir além do modelo Source-to-Pay e adotar o modelo Intake-to-Outcomes, a Zycus está definindo a próxima geração de compras. Sua plataforma unificada combina de forma exclusiva a entrada de dados nativa, inteligência artificial orientada a agentes e um núcleo S2P de ponta a ponta em uma única arquitetura.

A plataforma Merlin Agentic AI dá vida a essa visão, guiando cada solicitação pelo Merlin Intake, desbloqueando economias ocultas por meio da Negociação Autônoma, e executando continuamente em direção a resultados, não a fluxos de trabalho.

Aviso Legal da Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Source-to-Pay Suites, Micky Keck, Magnus Bergfors, Kaitlynn Sommers, Alex Brady, Lynne Phelan, 21 de janeiro de 2026

Gartner e Magic Quadrant são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas.

A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

