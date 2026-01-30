KnowBe4 é reconhecida pela excelência na experiência global dos colaboradores em diversos prêmios de ambiente de trabalho

A KnowBe4, plataforma mundialmente reconhecida que aborda de forma abrangente a gestão de riscos humanos e de agentes de IA, anunciou recentemente que conquistou diversos prêmios de destaque relacionados ao ambiente de trabalho no quarto trimestre de 2025. Entre eles estão as certificações Great Place to Work® em 11 países, o reconhecimento na lista Best Places to Work in IT 2026 da Computerworld e prêmios concedidos pelo Top Workplaces e America’s Most Loved Workplaces®.

Os prêmios reconhecem o compromisso contínuo da KnowBe4 em promover uma cultura de trabalho excepcional, que capacita seus colaboradores a prosperarem tanto profissional quanto pessoalmente.

“Esse reconhecimento pertence a cada integrante do time da KnowBe4”, afirmou Ani Banerjee, diretora de recursos humanos (CHRO) da KnowBe4. “Esses prêmios validam nosso compromisso em criar um ambiente onde as pessoas realmente querem trabalhar todos os dias. Quando os colaboradores se sentem valorizados e empoderados, coisas extraordinárias acontecem — para eles, para nossos clientes e para o nosso negócio. Ao entrarmos em 2026, estamos animados para continuar construindo essa base e apoiar o sucesso de cada colaborador.”

A KnowBe4 conquistou a certificação Great Place to Work® em 2025 em todos os seus escritórios globais, incluindo:

Estados Unidos: 9 anos consecutivos (desde setembro de 2017)

Reino Unido: 4 anos consecutivos (desde setembro de 2022)

África do Sul, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Singapura, Holanda, Japão, Índia, Alemanha e Brasil: 3 anos consecutivos cada (desde setembro de 2023)

Além disso, a KnowBe4 ficou entre as dez melhores empresas de médio porte na lista Best Places to Work in IT 2026 da Computerworld. O ranking anual avalia as empresas com base em critérios abrangentes, incluindo benefícios, desenvolvimento de carreira, diversidade, equidade e inclusão (DEI), iniciativas relacionadas ao futuro do trabalho, treinamento e retenção de talentos.

A KnowBe4 também recebeu o prêmio Top Workplaces Culture Excellence Award – Employee Appreciation, que reconhece organizações que demonstram gratidão genuína pelas contribuições de seus colaboradores e inspiram as equipes a darem o melhor de si no trabalho. Os prêmios Top Workplaces são baseados em pesquisas de engajamento dos colaboradores, fundamentadas em metodologias científicas.

Por fim, certificada pelo Best Practice Institute com base em dados autênticos de percepção dos colaboradores, a KnowBe4 foi classificada na 20ª posição no ranking America 's Top 100 Most Loved Workplaces 2025. A empresa também recebeu reconhecimento adicional em quatro categorias especializadas: Most Loved Workplace for Young Professionals, for Career Advancement, for Diversity e for Women.

Para mais informações sobre a cultura da KnowBe4 e oportunidades de carreira, acesse: https://www.knowbe4.com/careers

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita forças de trabalho a tomarem decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Confiada por mais de 70.000 organizações em todo o mundo, a KnowBe4 constrói uma cultura de segurança e ajuda equipes a gerenciar riscos humanos e de agentes. A empresa oferece uma plataforma completa, de ponta a ponta e orientada por agentes para Gestão de Risco Humano, criando uma camada de defesa adaptativa que reforça comportamentos seguros diante de ameaças cibernéticas em constante evolução. A plataforma HRM+ inclui treinamento de conscientização, segurança integrada de e-mail em nuvem, coaching em tempo real, anti-phishing colaborativo, Agentes de Defesa por IA e muito mais. À medida que a IA se torna cada vez mais integrada às operações de negócios, a KnowBe4 prepara a força de trabalho moderna ao treinar tanto humanos quanto agentes de IA para reconhecer e responder a riscos de segurança. Com essa abordagem unificada, a KnowBe4 lidera estratégias de gestão da confiança da força de trabalho e de defesa. Mais informações em knowbe4.com.

