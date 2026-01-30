Bitget Nomeia Campeão de MotoGP Jorge Lorenzo como Embaixador de Segurança do Ecossistema UEX

VICTORIA, Seychelles, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou a nomeação do lendário Jorge Lorenzo da MotoGP, como seu Embaixador de Segurança, coincidindo com o Dia da Privacidade de Dados. Esta parceria dá seguimentoàuma série de ativações de sucesso ao longo da temporada nos principais circuitos de corrida na Itália, Alemanha, Catalunha e Indonésia. A colaboração se concentra em preencher a lacuna entre esportes de alto desempenho e o cenário de ativos digitais, enfatizando uma filosofia em que a velocidade é gerenciada por meio de proteção superior.

A iniciativa se concentra em uma série de vídeos educacionais em cinco partes, criada para simplificar conceitos complexos de segurança para a comunidade comercial global. Esses módulos abordam tópicos essenciais, incluindo prevenção de phishing, autenticação de dois fatores, alertas de risco e a mecânica do Bitget Protection Fund e Proof of Reserves. Ao utilizar a perspectiva exclusiva "X-Fuera" de Lorenzo - uma técnica de corrida definida por ultrapassagens externas calculadas - a campanha ilustra como a visão elevada e o espaço ampliado podem se traduzir em decisões de negociações mais seguras dentro da plataforma Universal Exchange (UEX).

Esta campanha também se integra ao Anti-scam Hub da plataforma, um centro de educação criado em junho de 2025 para fornecer recursos contínuos sobre segurança industrial. O hub oferece kits de segurança e indicadores de fraude em tempo real para ajudar os usuários a lidar com ameaças emergentes, como fraudes baseadas em IA. Complementando esse trabalho educacional, a plataforma mantém um Fundo de Proteção avaliado em mais de US$300 milhões e publica Provas de Reservas mensais para garantir o apoio individual de todos os ativos do usuário.

"No mundo das corridas, cada movimento é um equilíbrio de velocidade e segurança. A navegação em ativos digitais requer esse mesmo nível de precisão e de proteção certas para o alcance do sucesso ”, disse Jorge Lorenzo.

“A segurança é uma necessidade comum a plataformas e pessoas. A nossa parceria com um campeão como o Jorge tem por objetivo transformar usuários passivos em defensores ativos da sua própria jornada digital”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

A colaboração destaca um movimento em direçãoàtransparência institucional, usando a verificação da Merkle Tree para auditorias independentes da solvência da plataforma. Com essa abordagem abrangente, a parceria busca elevar os padrões do setor e equipar os traders com as ferramentas necessárias para uma participação segura no ecossistema da Web3.

Para mais informação, visite aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

