Mundo Corporativo

Institute for the Future of Education do Tecnológico de Monterrey lança iniciativas emblemáticas para transformar universidades na América Latina

DINO
DINO
Repórter
29/01/2026 23:47

MONTERREY, Nuevo León, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante a IFE Conference 2026, o Institute for the Future of Education (IFE) do Tecnológico de Monterrey Education Group anunciou o lançamento de duas iniciativas emblemáticas, conhecidas como BBIs (Big Bold Initiatives): BBI #1: O Futuro das Universidades e BBI #2: Ecossistemas de Habilidades. Com este anúncio, o Instituto dá um passo importante na transformação da educação e desenvolvimento da força de trabalho na América Latina e no Caribe.

Neste contexto, Michael Fung, Diretor Executivo do Institute for the Future of Education, comentou: “Essas duas iniciativas promovem uma visão compartilhada dos sistemas de educação e desenvolvimento de habilidades mais flexíveis, inclusivos e intimamente conectados às necessidades sociais e econômicas. Convidamos aos interessadas dos ecossistemas de ensino superior e habilidades a colaborar conosco neste movimento para promover o desenvolvimento do capital humano na região e em outras regiões.”

Juntas, as iniciativas respondem às rápidas mudanças nos mercados de trabalho, tecnologia e necessidades sociais, promovendo a transformação sistêmica baseada em evidências nas instituições de ensino superior e sistemas de desenvolvimento de habilidades.

BBI #1: O Futuro das Universidades: Apoioàtransição das universidades para centros de aprendizagem ao longo da vida

Esta iniciativa concentra-se em ajudar as universidades a evoluir de modelos tradicionais e lineares baseados em diplomas para instituições de aprendizagem ao longo da vida que sejam flexíveis, inclusivas e orientadas para o impacto. A iniciativa introduz um modelo de maturidade de oito dimensões que permite que as universidades avaliem seu estado atual, identifiquem lacunas e desenvolvam planos estratégicos para orientar sua transformação.

O modelo aborda áreas principais, incluindo modelos educacionais centrados no aluno e habilitados para a tecnologia, desenvolvimento de habilidades orientadas para o futuro, caminhos de aprendizagem flexíveis, acesso inclusivo e bem-estar do aluno, pesquisa e impacto na comunidade, liderança ágil, desenvolvimento do corpo docente e sustentabilidade financeira.

Até 2035, o IFE espera que aproximadamente 1.000 universidades em toda a região façam referência ao modelo de maturidade, com pelo menos 200 instituições aplicando-o ativamente para orientar sua transformação institucional, juntamente com uma rede crescente de universidades que são referências regionais e globais.

BBI #2: Ecossistemas de CompetênciasConexão do aprendizado, trabalho e oportunidade em escala

Esta iniciativa aborda as lacunas de habilidades e o desalinhamento persistente, por meio de uma abordagem sistêmica e baseada em ecossistemas para o desenvolvimento de habilidades. Em vez de programas isolados, ela promove ecossistemas de habilidades conectadas que alinham provedores de educação e treinamento, empregadores, governos e sociedade civil em torno de prioridades compartilhadas de desenvolvimento econômico e social.

Na sua essência, é um modelo de capacidades de oito dimensões que apoia a previsão das necessidades de talento, o projeto de caminhos de aprendizagem flexíveis, o fortalecimento da oferta de habilidades, melhores conexões entre talento e emprego, a implementação de sistemas confiáveis de credenciamento de habilidades, e a garantia de governança, sustentabilidade e inclusão.

Durante seus primeiros cinco anos, a iniciativa emblemática Ecossistemas de Competências (BBI #2) visa apoiar até um milhão de trabalhadores e alunos, bem como até 50.000 empregadores, na adoção de práticas de contratação, desenvolvimento de competências e promoção baseadas em habilidades. Até 2035, esses impactos devem aumentar dez vezes em toda a região.

José Escamilla, Diretor Associado do Instituto, compartilhou: “A região enfrenta desafios sem precedentes que exigem transformações profundas e em grande escala que não podem mais ser adiadas. No IFE, procuramos equipar as universidades e os ecossistemas de competências com as ferramentas necessárias para o incentivo e aceleração de uma transformação significativa."

Com este lançamento, o IFE reforça seu papel de ator internacional relevante em inovação baseada em evidências, colaboração e impacto em larga escala na educação, e no desenvolvimento de habilidades.

Para fazer o download das imagens, clique aqui.

Visite Tecnológico de Monterrey - Press Center

Facebook: @TecdeMonterrey        X: @TecdeMonterrey        Instagram: @Tecdemonterrey

Facebook: @EdInnovationIFE        Instagram: @edinnovationife

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundado em 1943, ele atualmente está presente em 33 municípios de 20 estados do México, com 60.000 mil estudantes profissionais e de pós-graduação, além de mais de 27.000 mil alunos do ensino médio. Credenciado pela SACSCOC desde 1950. Classificado em 187º lugar no QS World University Rankings 2026 e 7º lugar na América Latina de acordo com o Latin America University Rankings 2024. Destaca-se também em programas globais de empregabilidade e empreendedorismo, fazendo parte de redes internacionais como APRU e U21. Para acessar o nosso Boilerplate, visite: https://tec.rs/Boilerplate

Sobre o Instituto para o Futuro da Educação (IFE)

O Instituto para o Futuro da Educação (https://tec.mx/en/ife) é um instituto de pesquisa interdisciplinar do Tecnologico de Monterrey, com a missão de melhorar a vida de milhões de pessoas através da transformação do ensino superior e da aprendizagem ao longo da vida em todo o mundo. O Instituto cria, dissemina e aplica inovação educacional baseada em pesquisas para fortalecer os ecossistemas e práticas de aprendizagem, envolvendo-se em uma ampla variedade de atividades, incluindo pesquisas, empreendedorismo de tecnologia educacional, consultoria, projetos de impacto, advocacia e atividades de desenvolvimento de comunidades em todo o mundo.

Contato de Imprensa:

Tecnológico de Monterrey
Christian Morales
Telefone: 55 8014 6427
Email: christianm@tec.mx    
        

Cuadrante, Estrategia y Comunicación
Hugo Hidalgo
Telefone: 55 7412 4840
Email: hbadillo@cuadrante.com.mx   

Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9645881)

