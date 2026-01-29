Convera nomeia Meaghan Riley, líder do setor, como diretora comercial para impulsionar o crescimento comercial e expandir as oportunidades de receita

A Convera, líder global em pagamentos comerciais, anuncia hoje a nomeação de Meaghan Riley para o cargo de Diretora Comercial, enquanto a empresa continua sua trajetória de crescimento, expande para novos mercados e impulsiona oportunidades de receita escaláveis ??em diferentes regiões e setores. Antes de ingressar na Convera, Meaghan foi Diretora de Operações do Google Cloud América do Norte, onde liderou uma importante transformação de entrada no mercado e lançou segmentos de alto crescimento.

Meaghan Riley, Chief Commercial Officer, Convera

“A impressionante trajetória profissional e o histórico comprovado de Meaghan trazem experiência excepcional e ativos únicos que fortalecerão nossa equipe de liderança neste momento crucial da jornada da Convera”, disse Patrick Gauthier, CEO da Convera. “A liderança de Meaghan será fundamental para cumprirmos nosso compromisso de tornar os pagamentos comerciais globais mais simples e inteligentes, atendendo nossos clientes com excelência e, ao mesmo tempo, construindo uma organização alinhada e de alto desempenho.”

“À medida que a Convera continua liderarando o mercado e oferecendo pagamentos comerciais de última geração globalmente, Meaghan desempenhará um papel fundamental no avanço de nossa visão. Ela traz para a Convera o conhecimento necessário para aprimorar nossa presença no mercado e unificar nossas equipes de entrada no mercado (GTM) em um poderoso motor de crescimento de receita”, afirmou Bill McNichols, presidente do Conselho da Convera, cofundador e sócio-gerente da Goldfinch Partners.

Antes de liderar as operações do Google Cloud, Meaghan ocupou cargos de liderança sênior na DocuSign e na SAP. Ela obteve resultados financeiros e de crescimento excepcionais em diversos setores, tendo liderado operações complexas na América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Sua perspicácia financeira e sua sólida capacidade de liderar equipes de entrada no mercado (GTM) ajudarão a Convera a se posicionar como líder global em pagamentos corporativos. Ela é uma defensora apaixonada da diversidade e inclusão, promovendo programas que fomentam a equidade e a representatividade no ambiente de trabalho.

“Eu me sinto orgulhosa e entusiasmada por me juntar a esta ambiciosa equipe de liderança, que continua a liderar o mercado”, disse Meaghan Riley, recém-nomeada diretora comercial da Convera. “Os valores essenciais e a mentalidade de crescimento da Convera me atraíram para participar do movimento que eles lideram e, juntos, estou animada para explorar novas oportunidades de receita e atenderàcrescente demanda global por pagamentos comerciais modernos.”

A Convera impulsiona o crescimento sustentável em todos os segmentos

“Sabíamos que 2025 seria um ano ambicioso para a Convera. Como muitas organizações, tivemos que navegar em meioàincerteza, mas respondemos com resiliência em um momento de desafio e complexidade. Como resultado, conquistamos resultados significativos e mensuráveis, dignos de celebração”, disse Gauthier.

Em 2025, a Convera acelerou sua transformação. A empresa apresentou um desempenho recorde, alcançando crescimento de receita de dois dígitos e aumentando o faturamento total para quase US$ 190 bilhões, com capacidade de processamento de pagamentos superior a 18.000 transações por hora. A empresa foi reconhecida por seus serviços por clientes de renome em diversos segmentos, incluindo Identity Digital, IDB Global Federal Credit Union, Betcris, Melecs e Prisma Capital, entre outros.

A Convera também investiu em medidas de segurança e conformidade para o futuro, concluindo sua certificação SOC2, além de estabelecer uma nova colaboração estratégica com a iPID, provedora global de verificação Know Your Payee (KYP), para aprimorar nosso processo de validação de pagamentos e cumprir o mandato de Verificação do Beneficiário (VoP) emitido pela União Europeia. Além disso, a Convera implementou com sucesso soluções baseadas em IA em toda a organização, para aumentar a produtividade e permitir que as equipes de engenharia, vendas, marketing e operações alcancem novos patamares de inovação e impacto.

Sobre a Convera

A Convera é líder global em pagamentos comerciais. Com uma presença regulatória incomparável e uma rede financeira que abrange mais de 140 moedas e 200 países e territórios, a Convera está reinventando o futuro dos pagamentos empresariais. Combinamos soluções de pagamento baseadas em tecnologia com profundo conhecimento em câmbio, gestão de riscos e conformidade. De pequenas empresas a diretores financeiros e tesoureiros, ajudamos nossos clientes a crescer com confiança. A Convera torna os pagamentos empresariais simples, inteligentes e seguros.

Para saber mais sobre a Convera, acesse https://convera.com.

