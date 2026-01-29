KnowBe4 é nomeada líder nº 1 nos relatórios G2 Winter Grid de 2026 em Treinamento de Conscientização em Segurança e Software de Resposta a Incidentes

A KnowBe4, plataforma mundialmente reconhecida que aborda de forma abrangente a gestão de riscos humanos e de agentes de IA, anunciou recentemente que foi reconhecida como líder número um nos relatórios G2 Winter Grid 2026, tanto na categoria de Treinamento de Conscientização em Segurança quanto na de Software de Resposta a Incidentes.

Esse reconhecimento duplo reforça a abordagem abrangente da KnowBe4 para ajudar organizações a gerenciar riscos cibernéticos humanos e de IA e a construir uma cultura de segurança mais forte. Os relatórios G2 Grid classificam os produtos com base em avaliações verificadas de clientes e dados de presença de mercado. A posição de liderança da KnowBe4 em ambas as categorias reflete sua inovação contínua e compromisso com a satisfação do cliente.

“A cibersegurança moderna não é prevenção ou resposta — é as duas coisas”, afirmou Bryan Palma, CEO da KnowBe4. “Você treina pessoas e agentes para interromper ameaças. Você equipa equipes para responder quando as ameaças passam. A KnowBe4 lidera em cada categoria porque nossos clientes precisam das duas para vencer.”

Excelência em Treinamento de Conscientização em Segurança

Pelo sexto ano consecutivo, a KnowBe4 foi nomeada a plataforma número um de Treinamento de Conscientização em Segurança no G2. O relatório Grid mais recente destaca os recursos de avaliação e treinamento interativo da KnowBe4, que capacitam colaboradores com habilidades essenciais para identificar e combater ameaças cibernéticas de forma eficaz. A partir de mais de 2.200 avaliações, 98% dos usuários atribuíram quatro ou cinco estrelas e 93% afirmaram que provavelmente recomendariam o Treinamento de Conscientização em Segurança da KnowBe4 a outras pessoas.

Liderança em Software de Resposta a Incidentes

A KnowBe4 também foi nomeada líder na categoria de Software de Resposta a Incidentes com o PhishER/PhishER Plus, com o relatório destacando a qualidade do suporte e a facilidade de uso. Com base em mais de 400 avaliações de clientes, o PhishER recebeu diversos prêmios, incluindo “Melhores Resultados”, “Melhor Usabilidade” e “Melhor Relacionamento”. 97% dos usuários avaliaram o PhishER com quatro ou cinco estrelas.

Os relatórios G2 Winter Grid 2026 são baseados em avaliações autênticas de clientes coletadas durante o quarto trimestre de 2025, garantindo que os rankings reflitam a satisfação atual dos usuários e o desempenho dos produtos.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita forças de trabalho a tomarem decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Confiada por mais de 70.000 organizações em todo o mundo, a KnowBe4 constrói uma cultura de segurança e ajuda equipes a gerenciar riscos humanos e de agentes. A empresa oferece uma plataforma completa, de ponta a ponta e orientada por agentes para Gestão de Risco Humano, criando uma camada de defesa adaptativa que reforça comportamentos seguros diante de ameaças cibernéticas em constante evolução. A plataforma HRM+ inclui treinamento de conscientização, segurança integrada de e-mail em nuvem, coaching em tempo real, anti-phishing colaborativo, Agentes de Defesa por IA e muito mais. À medida que a IA se torna cada vez mais integrada às operações de negócios, a KnowBe4 prepara a força de trabalho moderna ao treinar tanto humanos quanto agentes de IA para reconhecer e responder a riscos de segurança. Com essa abordagem unificada, a KnowBe4 lidera estratégias de gestão da confiança da força de trabalho e de defesa. Mais informações em knowbe4.com.

