A Quantum Lifecycle Partners adquire a 2NDGEAR e expande soluções de tecnologia circular e para usuários finais nos mercados educacional e comercial

A Quantum Lifecycle Partners (“Quantum”), concluiu a aquisição da 2NDGEAR, uma provedora americana de soluções de ciclo de vida de tecnologia especializada em dispositivos recondicionados certificados e programas para usuários finais focados em setores específicos.

Com essa aquisição, a Quantum expande significativamente sua capacidade de fornecer soluções tecnológicas seguras, sustentáveis ??e econômicas diretamente para ambientes educacionais e comerciais. As equipes de vendas dedicadas e focadas em setores específicos da 2NDGEAR trazem profundo conhecimento vertical e relacionamentos consolidados com clientes, fortalecendo a capacidade da Quantum de impulsionar iniciativas de salas de aula conectadas e implantações padronizadas de tecnologia para a força de trabalho.

O ponto central da transação é a unidade da 2NDGEAR em Albuquerque, Novo México, que servirá como um importante centro de configuração e distribuição, dando suporte aos usuários finais da Quantum nos setores educacional e corporativo.

“Estamos muito felizes em receber a 2NDGEAR na família Quantum”, disse Mark Shanahan, vice-presidente de Vendas e Marketing da Quantum. “Essa aquisição fortalece nossa plataforma de tecnologia circular e acelera nossa capacidade de disponibilizar dispositivos recondicionados de alta qualidade em salas de aula e ambientes de trabalho. Ao combinar os serviços de ciclo de vida com foco em sustentabilidade da Quantum com a expertise em vendas da 2NDGEAR, oferecemos aos clientes um valor excepcional e benefícios ambientais mensuráveis.”

Para clientes do setor educacional, a organização combinada proporcionará acesso ampliado a laptops, desktops e soluções de tecnologia educacional recondicionados que atendem às necessidades da sala de aula conectada atual, a uma fração do custo de dispositivos novos. Para organizações comerciais, a Quantum oferecerá programas especializados para a força de trabalho, incluindo kits recondicionados para funcionários, dispositivos pré-configurados e serviços de implantação rápida, todos com o suporte de uma gestão de ciclo de vida segura e responsável.

“Nossas equipes de vendas dedicadas sempre se concentraram em fornecer soluções personalizadas que atendam às necessidades exclusivas de organizações educacionais e comerciais”, disse Chris Deady, gerente regional de Vendas da 2NDGEAR nos EUA. “Unir-seàQuantum fortalece nossa capacidade de conectar esses clientes a ofertas de tecnologia mais sustentáveis ??e econômicas, mantendo nossos altos padrões de serviço e execução.”

Sobre a Quantum Lifecycle PartnersLP

A Quantum é uma empresa de descarte de ativos de TI e provedora de serviços de reciclagem de lixo eletrônico, oferecendo um conjunto completo de serviços, incluindo segurança de dados, reforma, remarketing e reciclagem de ativos de TI usados. A visão da Quantum é se tornar a parceira mais confiável para os clientes na gestão de seus produtos de TI ao longo de todo o ciclo de vida. Com 35 anos de história corporativa, um compromisso com o meio ambiente e sistemas e processos robustos, a Quantum fornece soluções personalizadas para clientes de todos os setores.

Sobre a 2NDGEAR

A 2NDGEAR oferece soluções de ciclo de vida de tecnologia focadas em diversos setores, incluindo dispositivos recondicionados certificados, serviços de configuração e implementação, e programas especializados para os mercados educacional e comercial. Operando a partir de suas instalações em Albuquerque, Novo México, as equipes de vendas experientes e os programas de tecnologia recondicionada da 2NDGEAR ajudam as organizações a reduzir custos e prolongar a vida útil de seus ativos de TI.

Contato para a Imprensa

Mark Shanahan, Vice-Presidente de Vendas e Marketing

mshanahan@quantumlifecycle.com | 365 440 0980