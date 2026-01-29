A Laserfiche expande a captura de dados com IA e classificação automática para transformar dados em inteligência de negócios

Laserfiche — líder em SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo — anunciou hoje grandes melhorias em sua ferramenta de extração de dados com IA, o Smart Fields. A atualização introduz classificação e marcação automática de documentos, permitindo que as organizações passem de conteúdo não estruturado para decisões informadas em segundos.

Usando comandos em linguagem natural em vez de OCR rígido baseado em regras, o Smart Fields agora pode identificar o tipo de documento — como faturas, formulários de identificação fiscal ou históricos escolares — e aplicar automaticamente o modelo de metadados correto usando IA. Os usuários também podem usar os Campos Inteligentes para adicionar automaticamente tags informativas e de segurança a arquivos que atendam a determinados critérios, definidos por meio de um comando em linguagem natural. Os usuários podem capturar detalhes importantes, encaminhar documentos e aplicar as tags de metadados adequadas instantaneamente e em grande escala.

“O sucesso no cenário atual, impulsionado por IA, é definido pela rapidez na obtenção de insights”, disse Michael Allen, diretor de tecnologia da Laserfiche. “Ao usar IA no gerenciamento de conteúdo da Laserfiche, estamos transformando os repositórios digitais das organizações em mecanismos ativos de inteligência de negócios. Os Campos Inteligentes permitem que os usuários evitem a dificuldade da entrada manual de dados, economizando tempo para tomadas de decisão mais importantes.”

Redefinindo a Captura de Documentos para a Era da IA

Os métodos tradicionais de captura geralmente exigem conhecimento técnico especializado e configuração complexa. Os Campos Inteligentes da Laserfiche, lançados em 2025, eliminam essa barreira, permitindo que os usuários descrevam os dados de que precisam usando linguagem natural. As principais atualizações incluem:

Classificação automática: os Campos Inteligentes reconhecem os tipos de documentos e os associam ao modelo apropriado.

O Smart Fields ajudou os clientes a capturar metadados de conteúdos como documentos financeiros, formulários de fornecedores e contratos jurídicos, reduzindo os processos de gerenciamento de documentos de meses para segundos. Esses aprimoramentos reduzem a sobrecarga operacional e os erros humanos, além de promover a consistência de dados em toda a empresa, liberando recursos técnicos.

Os principais benefícios incluem:

Organização automatizada : o Smart Fields elimina a classificação manual, classificando os documentos no momento da entrada.

: o Smart Fields elimina a classificação manual, classificando os documentos no momento da entrada. Controles de segurança dinâmicos : a etiquetagem automática oferece suporte a classificações informativas e de segurança, permitindo que as organizações protejam automaticamente o conteúdo confidencial.

: a etiquetagem automática oferece suporte a classificações informativas e de segurança, permitindo que as organizações protejam automaticamente o conteúdo confidencial. Automação simplificada: os dados de classificação podem acionar fluxos de trabalho, como aprovações ou cronogramas de retenção, sem a necessidade de codificação complexa.

“O verdadeiro valor da IA na empresa reside em sua capacidade de revelar dados ocultos, ou o que a Laserfiche chama de ‘conteúdo fantasma’”, afirmou Andrea Malick, diretora principal de consultoria do Info-Tech Research Group. “Ao automatizar o trabalho fundamental de organização de documentos, as organizações podem finalmente preencher a lacuna entre silos de conteúdo e insights acionáveis, garantindo que as informações não sejam apenas armazenadas, mas estejam sistematicamente preparadas para a era da IA.”

Para mais informações

Saiba mais sobre os recursos de gerenciamento de documentos com IA da Laserfiche em laserfiche.com/ai.

Explore insights sobre automação, gerenciamento de documentos e transformação digital na era da IA baixando o relatório da Laserfiche, “O Estado do Gerenciamento de Documentos e da IA.”

Saiba mais sobre conteúdo fantasma e como ele impacta sua estratégia de dados no Blog da Laserfiche.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a principal plataforma empresarial que ajuda as organizações a transformar digitalmente suas operações e gerenciar seu conteúdo com soluções baseadas em IA. Por meio de fluxos de trabalho escaláveis, formulários personalizáveis, modelos sem código e recursos habilitados por IA, a plataforma de gerenciamento de documentos Laserfiche® acelera a forma como os negócios são realizados. A Laserfiche, empresa de confiança de organizações de todos os portes — de startups a empresas da Fortune 500 —, capacita equipes a aumentar a produtividade, fomentar a colaboração e oferecer uma experiência superior ao cliente em escala. Com sede em Long Beach, Califórnia, a Laserfiche opera globalmente, com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia.

