A Organon conclui a venda do Sistema JADA® para a Laborie

A Organon (NYSE: OGN), uma empresa global de saúde com a missão de fornecer medicamentos e soluções impactantes para um dia a dia mais saudável, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da venda de seu Sistema JADA ®para a Laborie Medical Technologies Corp. Consulte nosso comunicado anterior para obter um resumo dos termos da transação.

Indicações de Uso

O Sistema JADA® destina-se ao controle e tratamento de sangramento ou hemorragia uterina anormal no pós-parto, quando o tratamento conservador for indicado.

Contraindicações

Gravidez intrauterina em curso

Ruptura uterina não tratada

Inversão uterina não resolvida

Câncer cervical atual

Anomalia uterina conhecida

Infecção purulenta atual da vagina, colo do útero ou útero

Para cesarianas: Dilatação do colo do útero <3 cm antes do uso do JADA

Advertências

Evite força excessiva ao inserir o JADA no útero, pois pode ocorrer trauma na parede uterina, incluindo perfuração.

A segurança e a eficácia do Sistema JADA em partos com idade gestacional <34 semanas ou, em caso de gestação múltipla, útero com tamanho <34 semanas, não foram estabelecidas. Com úteros menores, há potencial para aumento do risco de perfuração e expulsão.

Sinais de piora ou ausência de melhora no quadro clínico do paciente indicam a necessidade de reavaliação e, possivelmente, de tratamento e manejo mais agressivos da hemorragia pós-parto (HPP)/sangramento uterino anormal no pós-parto.

O JADA não substitui o tratamento cirúrgico e a reposição volêmica em casos de hemorragia pós-parto com risco de vida/sangramento uterino anormal no pós-parto.

Remova o ar do Selo Cervical antes de usar o dispositivo para minimizar o risco de embolia gasosa caso o Selo Cervical se rompa.

Preencha sempre o Selo Cervical com fluido estéril. Nunca o encha com ar, dióxido de carbono ou qualquer outro gás para minimizar o risco de embolia gasosa caso o Selo Cervical se rompa.

Para relatar um evento adverso ou uma reclamação sobre a qualidade do produto JADA, ligue para 844-JADAMOM.

Leia as Instruções de Usopara obter informações importantes antes de usar o JADA.

Sobre a Organon

A Organon (NYSE: OGN) é uma empresa global de saúde com a missão de fornecer medicamentos e soluções impactantes para uma vida mais saudável todos os dias. Com um portfólio de mais de 70 produtos nas áreas de Saúde da Mulher e Medicamentos Gerais, incluindo biossimilares, a Organon se concentra em atender às necessidades de saúde que afetam as mulheres de forma única, desproporcional ou diferenciada, ao mesmo tempo que amplia o acesso a tratamentos essenciais em mais de 140 mercados.

Com sede em Jersey City, Nova Jersey, a Organon está comprometida em promover o acesso, a acessibilidade e a inovação na área da saúde. Saiba mais em www.organon.com e nos siga no LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok e Facebook.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Exceto por informações históricas, este comunicado de imprensa inclui "declarações prospectivas" de acordo com as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre o pagamento de até US$ 25 milhões, sujeito ao atingimento de determinadas metas de receita para 2026, e outras declarações sobre crenças, objetivos, planos ou perspectivas futuras da Organon. Declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como “metas”, “potencial”, “irá”, “espera”, “acredita”, “futuro” ou palavras de significado semelhante. Essas declarações são baseadas nas crenças e expectativas atuais da administração da Organon e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Se as premissas subjacentes se mostrarem imprecisas, ou se os riscos ou incertezas se materializarem, os resultados reais poderão diferir materialmente daqueles estabelecidos nas declarações prospectivas. A Organon não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados nos documentos da Organon arquivados na SEC, incluindo o Relatório Anual mais recente da Organon no Formulário 10-K, os Relatórios Atuais no Formulário 8-K e os arquivamentos subsequentes na SEC, disponíveis no site da SEC (www.sec.gov).

