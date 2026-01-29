Acidentes domésticos aumentam durante as férias escolares

Com as férias escolares, aumenta o tempo que as crianças passam em casa e, consequentemente, o risco de acidentes domésticos. No Rio de Janeiro, a Rede Total Care se prepara para um crescimento na demanda por atendimentos pediátricos, já que esse tipo de ocorrência passa a liderar os registros nos serviços de urgência durante os meses de verão.

Dados do Hospital Pasteur mostram que, entre dezembro e fevereiro, há um aumento significativo nos principais acidentes envolvendo crianças. As quedas são as ocorrências mais frequentes, com crescimento de 80% no período. Já os casos de mordedura de animais e queimaduras apresentam aumento de 50%, o que reforça a necessidade de atenção redobrada por parte de pais e responsáveis.

A coordenadora do pronto atendimento do Hospital Pasteur, Sabrina Neber, alerta que a maior permanência em casa, aliada à rotina menos estruturada das férias, favorece situações de risco, principalmente em ambientes como cozinha, lavanderia e áreas externas.

Ela orienta que panelas sejam utilizadas nas bocas de trás do fogão, com os cabos virados para dentro, fora do alcance das crianças. Gavetas com talheres e objetos cortantes devem permanecer trancadas ou em locais altos.

Na lavanderia, a atenção deve ser redobrada com baldes e recipientes com água, que oferecem risco de afogamento, além de produtos de limpeza. Embalagens coloridas e com cheiro forte costumam atrair os pequenos, por isso a recomendação é manter esses itens sempre trancados ou fora do alcance. Para reduzir o risco de quedas, a orientação é instalar redes de proteção em janelas e sacadas, usar portões de segurança em escadas, evitar móveis próximos às janelas e supervisionar brincadeiras em camas, sofás e áreas externas.

Os cuidados também se estendem ao uso de medicamentos, que devem ser armazenados em armários altos, trancados e fora da vista das crianças. Eles nunca devem ser apresentados como “doces” ou “balas”, e a automedicação deve ser evitada, mesmo em situações consideradas simples.

Com o verão e as altas temperaturas no Rio de Janeiro, aumenta ainda o risco de afogamentos, inclusive dentro de casa. Piscinas precisam de cercas de proteção e vigilância constante de um adulto. Banheiras, baldes e caixas d’água exigem atenção permanente, já que poucos centímetros de água são suficientes para causar acidentes graves.

A especialista reforça que a prevenção é fundamental para garantir férias mais seguras e orienta que, em caso de qualquer acidente, os responsáveis procurem imediatamente uma unidade de pronto atendimento.