Parque Olímpico recebe Grappling & Jiu-Jitsu Rio Festival

O “Grappling & Jiu-Jitsu Rio Festival” será realizado na capital fluminense com as disputas da tradicional edição do Abu Dhabi AJP Tour International Pro e do ADXC Selection Series, uma das principais competições de Grappling do cenário mundial. Com patrocínio da Light via Lei de Incentivo da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o evento terá entrada gratuita entre os dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra.

“É uma grande satisfação apoiar a realização do Grappling & JiuJitsu Rio Festival, um evento internacional de enorme relevância para o cenário das artes marciais. Ver a Arena Carioca 1 recebendo atletas de alto nível reforça o valor do legado olímpico e consolida o Rio de Janeiro como um polo esportivo reconhecido mundialmente. O Governo do Estado está comprometido em incentivar competições que movimentam a economia, fortalecem o esporte e inspiram talentos”, declarou o secretário interino de esporte do Rio de Janeiro, Rodrigo Scorzelli.

O AJP Tour International Pro inaugura a temporada com a participação de cerca de 1.200 atletas de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Já o ADXC Selection Series, que tem edições nos Emirados Árabes, França e Rússia, apresentará ao público lutas casadas sem quimono (luta agarrada), combinando atletas de MMA com passagens pelo UFC, com atletas do Brazilian Jiu-Jitsu. A seletiva funcionará como classificatória para o Abu Dhabi Extreme Championship.

O evento terá ações socioesportivas, com Clínica Gratuita de Iniciação Esportiva ao Jiu-jitsu, para atendimento de 300 crianças em vulnerabilidade social, em aulas também abertas ao público, com inscrições no local e a reserva de 600 vagas para atletas vinculados a projetos sociais, para participação no AJP Tour International Pro.



A iniciativa busca ampliar o acesso ao esporte e fortalecer o papel do Jiu-Jitsu como ferramenta de formação e oportunidade, com participantes de diferentes regiões do estado. As vagas destinadas contemplam atletas da Rocinha, Chapéu Mangueira, Alto da Boa Vista, Complexo do Arará, Caju, Lins e unidades da Geração UPP. Também participam projetos dos municípios de Queimados, Nova Iguaçu, São João de Meriti, São Gonçalo, Itaboraí e Rio das Ostras. A expectativa da organização é que os competidores representem suas comunidades dentro e fora do tatame ao longo dos três dias de programação.

